Михаилу Юримскому – 92!

В день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, Михаил Юримский – любимый всеми гатчинцами батюшка – принимал поздравления в храме. Прихожане тянулись нескончаемой вереницей – приложиться к иконе Богородицы в день большого православного праздника и пожелать отцу Михаилу многая лета.

Поздравить отца Михаила с днем рождения пришла глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и сотрудники администрации. Батюшка от души поблагодарил всех за поздравления и призвал как можно чаще ходить в храм божий и причащаться.

Отец Михаил родился 14 октября 1932 года на Украине – в г. Почаеве Тернопольской области. Родители-крестьяне воспитали сына в православной вере и труде. После школы он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, со второго курса был призван в армию на три года. Служил в чине сержанта и получил много благодарностей и грамот от командования воинской части. После армии он вернулся в семинарию, успешно ее окончил и продолжил обучение в Духовной академии.

В 1958 году отец Михаил был рукоположен в сан диакона и служил в Петро-Павловском храме в поселке Сиверский, в храме Воскресения Христова в Суйде, а с 1964 года – в Павловском соборе г. Гатчины. В 1973 году Преосвященнейшим митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом отец Михаил был рукоположен в сан пресвитера, с 1986 по 1990 гг. он был настоятелем Павловского собора г. Гатчины.

В 1994 году указом митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна протоиерей Михаил Юримский был назначен настоятелем Покровского собора. За годы своего настоятельства отец Михаил проделал огромную работу по восстановлению этого храма, который был передан церкви в 1990 году в полуразрушенном состоянии.

В 2014 году во внимание к усердным пастырским трудам и в связи с 55-летием служения в священном сане Предстоятель Русской церкви удостоил настоятеля Покровского собора г. Гатчины протоиерея Михаила Юримского правом ношения Патриаршего наперсного креста.

В 2017 году в связи с 85-летием со дня рождения протоиерей Михаил был удостоен Святейшим Патриархом Кириллом ордена прп. Серафима Саровского I степени. В 2018 году в связи с 60-летием служения в священном сане указом Святейшего Патриарха Кирилла награждён правом ношения второго наперсного креста с украшениями. Отец Михаил – один из трех здравствующих священнослужителей Русской православной церкви, удостоенных правом ношения Патриаршего и двух крестов с украшениями.

Для многих священников и мирян отец Михаил стал духовным наставником, относящимся к ним с любовью и вниманием, помогающим мудрым словом. В Гатчинской епархии отца Михаила знают как доброго и чуткого пастыря, чей богатый опыт вдохновляет верующих на несение своего жизненного креста.

От всего сердца поздравляем отца Михаила с 92-летием. Многая и благая лета Вам!

В подготовке статьи использованы материалы Геннадия Богданова

Фото Геннадия Богданова