Педагог из Гатчины — призёр Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Комиссия выбрала победителей в 8 номинациях: «Есть такая профессия – Родину защищать!», «Истории и легенды моей семьи», «Письмо будущим поколениям», «Наследники славы Отечества», «Быть может, в Лете не потонет строфа, слагаемая мной...», «Рецепты счастливой семьи», «Я из династии почтовиков», «Лучшая методическая разработка проведения урока письма». Самыми популярными среди участников в этом году стали патриотические номинации.

Конкурс концентрирует внимание юных участников на изучении истории страны и сохранении традиционных семейных ценностей. Одна из целей конкурса – развитие эпистолярного жанра. Дети учатся грамотно выражать свои мысли, лучше узнают историю своего края и своей семьи. Конкурс даёт возможность педагогам разрабатывать и внедрять оригинальные методики проведения уроков письма, раскрывая профессиональные и творческие способности.

Конкурс проходит ежегодно с 1 января по 9 октября. Инициаторами и организаторами выступает Почта России, а также Профсоюз работников связи России, МГУ имени М.В. Ломоносова и Союз писателей России. География проекта – от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Творческие работы участников конкурса разных лет вошли в библиотеку из двадцати двух красочных книг под общим названием «Детские письма о главном», тираж которой составил более 46 000 экземпляров. Книги почтового проекта с предисловием Президента России Владимира Путина были взяты космонавтами на борт МКС.

Фото из архива “Гатчинской правды”