Электроосень в Гатчине

Принимать электролом будут в двух точках:

- у входа в ТРК на Пушкинском шоссе, 15,

- у входа в ТРК «Пилот», ул. Кныша, 2а.

Будет приниматься техника строго весом до 20 кг от физических лиц. Вся собранная на акции техника уедет на переработку.

Какую технику можно приносить на акцию:

- компьютерное оборудование, гаджеты и офисную технику: мобильные телефоны, планшеты, стилусы, ноутбуки, системные блоки, модемы, автомагнитолы, провода, кабели, жесткие диски, зарядные устройства, мыши, клавиатуры, флешки, источники бесперебойного питания (ИБП или UPS), портативные аккумуляторы (power-bank), стационарные телефоны, принтеры, сканеры, факсы, копиры, кассовые аппараты и терминалы, пульты д/у;

- мониторы и телевизоры (плоские и кинескопные);

- бытовую технику: микроволновые печи, варочные панели, стиральные машины;

- мелкую бытовую технику: мультиварки, блендеры, миксеры, тостеры, электрические чайники, электрические зубные щетки, электронные весы, электронные часы, эпиляторы, триммеры, утюжки для волос, утюги для глажки, роботы-пылесосы, фены, приборы учета электроэнергии (счетчики);

- компактное (!) холодильное оборудование весом до 20 кг (кондиционеры, холодильники, морозильники);

- электроинструмент, фототехника (цифровая), колонки, наушники, микрофоны, синтезаторы и др. электронные музыкальные инструменты, системы нагревания табака (iqos, wape и т.д.);

- светодиодные лампы (не ртутные, только Led).