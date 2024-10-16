Гатчинский округ лидирует в голосовании за подключение сел к 4G

Отдать голос за один из малых населённых пунктов Ленинградской области можно до 17 ноября. Это можно сделать на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/inet) или письмом в Минцифры (123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2).

Голосование проводится по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Программа предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет малых населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек.

Благодаря УЦН 2.0, за 3 года мобильный высокоскоростной интернет уже появился в 14 населенных пунктах Ленинградской области с населением 100-500 человек. До конца этого года базовую станцию 4G установят в поселке Свободном Выборгского района.