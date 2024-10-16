Первые 25 на призывной пункт явились!

Служить гатчинским ребятам предстоит на территории Ленинградского и Московского военных округов, на суше и на море. Единственное отличие от призывных кампаний прошлых лет: с 2024 года призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

На призывной пункт по повестке явились 25 человек – все были признаны годными к военной службе. Председатель призывной комиссии, заместитель главы гатчинской администрации Александр Супренок каждому задавал стандартные вопросы, интересовался, готов ли призывник служить, и, получив утвердительный ответ, напутствовал: «Поздравляем! Решением призывной комиссии вы призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Желаем отличной службы и ждем назад – через год».

Служить гатчинцы будут в Московской, Новгородской, Псковской и Ленинградской областях, в Петербурге, а также на Северном флоте, в Калининграде и в Кронштадте. Новобранцы отправятся в сухопутные, военно-космические войска, в ВДВ и морскую пехоту. С этого года призыву на срочную военную службу подлежат граждане с 1994 до 2006 года рождения. Призывная кампания продлится до 30 декабря.

Как подчеркнул врио военного комиссара Гатчины и района Андрей Чичканов, военнослужащие срочной службы не отправляются ни в зону СВО, ни в зону контртеррористической операции в Курской области:

- Призыв проходит по плану, ни в какие «горячие точки» никого не заберут, все проходят службу на территории бывшего Западного военного округа. Мы планировали вызвать на комиссию меньшее количество человек, но ребята сами рвутся в армию – хотят служить. Один вот не успел на заседание комиссии – застрял в пробке, но позвонил, предупредил, чтобы его «не потеряли» – готов к службе, записан на флот.

- Кто-нибудь из призывников этой осени пойдет в Президентский полк?

- Желающие есть, но, к сожалению, пока что никто не подошел по категориям. Требования очень высокие – и к состоянию здоровья (категория годности только А-1), и к внешнему виду. Многих губит мода на татуировки – с наколками в Президентский полк не берут.

- Пожелания призывников сейчас учитываются при определении в войска?

- Обязательно. Почему еще многие хотят идти служить в первых рядах – у них всегда есть выбор. Тех, кто уходит в конце призыва, как правило, распределяют «по остаточному принципу».

У нас есть, например, желающие пойти служить в научные роты, но, как и прежде, там очень серьезные требования – в первую очередь, к уровню образования. Призывник должен подать заявку на сайт Министерства обороны РФ, там рассмотрят его документы, и после этого в военкомат придет отдельная разнарядка на конкретного призывника, в какую научную роту он поступает согласно своей специальности. В дальнейшем эти военнослужащие срочной службы продолжают заниматься наукой в тех направлениях, которые необходимы Минобороны.

Первая отправка гатчинских новобранцев запланирована на 21 октября – по традиции, она пройдет торжественно, с оркестром и построением у памятника воинам-интернационалистам возле военкомата на улице Киргетова в Гатчине.

Екатерина Дзюба