Долг платежом красен

Гражданин В. обратился в суд с иском к супругам А. с требованиями о солидарном взыскании задолженности по договору

займа, а также процентов за пользование займом и расходов по уплате государственной пошлины. Истец представил в суд оригинал договора займа и расписки о получении денежных средств, на основании которых следует, что гражданин А. получил от него взаймы три миллиона рублей. Поручителем по указанному договору займа выступила супруга заемщика.

Взять – взяли, но вовремя не вернули. Ни три миллиона, ни проценты за пользование деньгами. Кредитор решил взыскать через суд. Ответчики ничего не оспаривали, против заявленных требований не выступали, доказательств, свидетельствующих об исполнении своих обязательств по договору займа, не предоставили.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона или иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускаются.

Гатчинский городской суд иск гражданина В. удовлетворил и взыскал солидарно с супругов А. задолженность в размере основного долга – три миллиона рублей, проценты за пользование займом в размере 300 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – более 440 тысяч рублей и расходы истца по оплате госпошлины в размере 26910 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

По информации Гатчинского городского суда