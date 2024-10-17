Завод «Буревестник» отметил 100-летие

Прародителем современного завода «Буревестник» считается ленинградский кооператив «Юпитер», чей устав был зарегистрирован ровно 100 лет назад - 13 октября 1924 года. Кооператив был успешным и быстро расширялся: вскоре он объединил несколько предприятий, увеличил число работников и спектр выпускаемой продукции. В период взлета кооперативом был приобретен небольшой частный завод на улице Советской в городе Гатчине, где заработал штамповочный цех. После разукрупнения «Юпитера» в конце 1931 года здесь образовалась самостоятельная артель «Цветметштамп».

После войны артель несколько раз меняла названия, продолжая выпускать востребованную временем продукцию. В 1960-м году артель была преобразована в государственный завод с ориентацией на судовое машиностроение. А в июле 1967 года завод получил название «Электромеханический завод «Буревестник».

На торжественной встрече в Доме культуры заводчане тепло приветствовали директора завода «Буревестник» (1978—1985), почетного гражданина города Гатчины и Ленинградской области Юрия Ярова. И вместе с ним вспомнили об успехах завода накануне перестройки – огромных масштабах производства, возведенных предприятием в Гатчине социальных объектах, среди которых жилые дома, общежития, три детских сада, спортивный комплекс с плавательным бассейном, санаторий-профилакторий и база отдыха. В эти годы на предприятии трудилось четыре тысячи человек.

В настоящее время завод является многопрофильным предприятием и находится в числе лидеров машиностроительной отрасли Ленинградской области.

Участников торжественного мероприятия поздравил генеральный директор ПАО «Завод «Буревестник» Михаил Голубов. В этот праздничный день он несколько раз выходил на сцену и принимал грамоты и благодарности в честь юбилея предприятия.

«За плечами завода богатая история, время становления, расцвета, преодоления трудностей и впечатляющих достижений. Даже в самые переломные моменты предприятие не переставало развиваться, постоянно приспосабливалось к меняющимся условиям жизни. И в этом, несомненно, огромная заслуга всех тех, кто трудится на предприятии и гордится им. Сменяются поколения, но завод неизменно чтит лучшие традиции, объединяя ветеранов и молодых специалистов, сохраняя и приумножая многолетний трудовой опыт.

Сегодня ПАО «Завод «Буревестник» заявляет о себе как об эффективном предприятии, основной специализацией которого является производство судовой арматуры, теплообменных аппаратов, судовых охладителей воды и масла, емкостного оборудования для обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации. На заводе реализуется программа технического переоснащения, внедряются современные технологии, происходит постоянное освоение новых изделий, неуклонно наращиваются объемы производства и реализации продукции. Предприятие активно занимается развитием направлений по увеличению доли продукции общегражданского назначения, программ конверсии по освоению новых видов продукции гражданского и двойного назначения, в том числе арматуры для объектов использования ядерной энергетики и топливно-энергетического комплекса; обеспечением импортозамещения продукции ушедших с рынка компаний.

Более полувека коллектив завода качественно и в срок выполняет государственные заказы, его продукция давно стала визитной карточкой предприятия и безусловной гордостью.

В современных реалиях, в условиях серьезных внешних вызовов перед ПАО «Завод «Буревестник» стоят еще более масштабные государственные задачи, имеющие стратегическое значение для страны и ее будущего. Уверен, что благодаря высокому профессиональному уровню специалистов нашего предприятия, их ответственному отношению к делу и верности родному заводу все эти задачи будут решены на самом высоком уровне, и в историю развития завода будет вписано немало новых ярких страниц», - сказал в приветственном слове Михаил Голубов.

Также он подчеркнул, что нынешнее развитие завода во многом обязано ветеранам, которые не только сплотили производственный коллектив завода «Буревестник» на основе взаимопомощи, взаимовыручки и профессионализма, но и воспитали целое поколение золотых кадров, трудящихся на благо всей страны.

Особые слова благодарности были адресованы партнерам.

- Мы надеемся, что сотрудничество с нашими деловыми партнерами и впредь будет столь же конструктивным и удачным, - сказал Михаил Голубов.

От себя лично и от имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, а также от коллег-парламентариев со знаменательной датой коллектив «Буревестника» поздравил Сергей Коняев.

- Здесь формировались кадры, создавались уникальные технологии, внедрялись инновации, которые стали опорой в развитии и укреплении нашего флота. Усилиями целого поколения опытных сотрудников «Буревестник» достиг высоких результатов и продолжает идти вперед. Я поздравляю завод с вековым юбилеем и желаю роста, развития и процветания еще на сто лет вперед! – сказал Сергей Коняев.

Коллектив завода поздравили руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- «Буревестник» – одно из крупнейших градообразующих предприятий Гатчины, всегда поддерживающее интересы города. Целые династии жителей связали свою судьбу с заводом. И все это благодаря грамотным управленческим решениям и высокому профессионализму сотрудников. Ваша команда является ярким примером слаженности и сплоченности, и это вдохновляет на новые свершения и победы, - сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- От всей души поздравляю коллектив завода с этим знаменательным событием. Желаю каждому из вас самого доброго: здоровья, счастья, благополучия, а предприятию - процветания и мощного развития, - обратился к гостям праздника глава Гатчинского округа Виталий Филоненко.

За многолетний добросовестный труд, вклад в стабильную работу предприятия десятки сотрудников получили заслуженные награды – от судостроительного ведомства, губернатора Ленинградской области, Законодательного собрания региона и руководства Гатчинского округа.

Торжественное мероприятие украсил театрализованный пролог и концертная программа.

Татьяна Можаева