Из Петербурга в Гатчину отправится «Пушкинская Ласточка»

Именно в этот день 213 лет назад был открыт Царскосельский лицей, в котором учился Александр Пушкин. Гатчина и ее окрестности тесно связаны с именем великого поэта. В этих краях расположена усадьба прадеда Пушкина Абрама Ганнибала, родина матери и любимой няни Арины Родионовны.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, во время тематического рейса пройдёт викторина по творчеству поэта. Победители получат билеты на бесплатное посещение музеев Пушкина в Царском Селе и в Петербурге.

Поезд отравится из Петербурга в Гатчину в 14:15, обратный рейс запланирован на 15:45. Билеты можно приобрести на сайте РЖД и через мобильное приложение “ПЖД Пассажирам”, пригородные кассы или терминалы самообслуживания, а также в пути следования поезда.

Фото: телеграм-канал Октябрьской железной дороги