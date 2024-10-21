«Профессионалитет» открыл двери для школьников региона в Гатчине

«Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в Ленинградской области уже третий год. По новым практикоориентированным программам обучаются свыше тысячи студентов. Мы благодарим ребят за интерес к учреждениям, участвующим в «Профессионалитете», и рады сегодня вместе с предприятиями презентовать школьникам и их родителям преимущества проекта. Уверен, что выбирая «Профессионалитет», вы окажитесь в хорошей компании!» - отмечает заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Владимир Колыхматов.

В Ленинградской области Единый день открытых дверей прошел в двух кластерах «Профессионалитета» по химической отрасли и по отрасли «Искусство и креативная индустрия». В число участников федерального проекта вошли 10 профессиональных образовательных организаций региона: Кингисеппский колледж технологии и сервиса, Выборгский политехнический колледж «Александровский», Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса, Киришский политехнический техникум, Волховский многопрофильный техникум, Политехнический колледж города Светогорск, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Всеволожский агропромышленный техникум, Приозерский политехнический колледж и Подпорожский политехнический техникум.

В рамках масштабного мероприятия школьники и их родители смогли познакомиться с преимуществами обучения по новым образовательным программам, узнать, какие рабочие профессии сейчас востребованы и как трудоустроиться на ведущие предприятия Ленинградской области. Увлекательной частью единого дня стали мастер-классы, профессиональные пробы и экскурсии на предприятия региона, являющиеся партнерами проекта.