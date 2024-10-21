Стартовал набор в Международный волонтерский корпус 80-летия Победы

На форуме собрались представители команд центров подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Великой Победы, которые будут созданы в каждом регионе.

Ленинградскую область на Международном форуме движения «Волонтеры Победы» представляют гатчинцы, так как региональный волонтерский корпус будет базироваться в столице Ленинградской области – Гатчине, на площадке Штаба общественной поддержки Ленинградской области.

На форуме проходят обучение: руководитель центра волонтерского корпуса 80-летия Победы в Ленинградской области Екатерина Смирнова, руководитель по набору, адаптации и мотивации волонтеров Михаил Кузьмин и представитель тренерского состава Дарья Овсяник.

Цель форума – обучение представителей будущих региональных и международных центров подготовки Международного волонтерского корпуса. На протяжении трех дней 300 участников со всей России и более чем 30 зарубежных стран (Панама, Германия, Франция, США, Узбекистан и другие) получат бесценные знания, которые помогут в создании и развитии неравнодушных команд, ответственных за ключевые мероприятия празднования Великой Победы в 2025 году.

Начиная с первого дня, на форуме начали работать образовательные площадки по направлениям для руководителей, тренеров и кураторов.

Сегодня, 21 октября, в Музее Победы на Поклонной горе участники форума стали частью значимого события: за 200 дней до Дня Победы был дан старт регистрации в Международный волонтерский корпус 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- Волонтерский корпус — это не просто слова, это наше сражение на историческом фронте за нашу память, за наших героев и за наше будущее, - сказала, выступая на форуме, заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Государственной Думы, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко.

На официальной странице ВКонтакте комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района - в группе «Молодежка ГМР» - дан старт набору. Чтобы присоединиться к команде Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы, заходите на сайт https://волонтёрыпобеды.рф и нажимайте на кнопку «Присоединиться».

Татьяна Можаева