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В Гатчине отключат отопление в связи с ремонтом

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 08.00 23 октября 2024г. до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина:

ул. Хохлова, д. 2, 4, 6, 6А, 8, 9А. 9Б, 9 кор. 1, 11А, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А;

ул. Коли Подрядчикова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул. Крупской, д. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9;

ул. Академика Константинова, д. 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10;

ул. 7-ой Армии, д. 5, 6;

ул. Филиппова, д. 1, 2, 3, 4.

 

Фото freepik.com