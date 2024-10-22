Детский сад № 11 – на гатчинской экотропе

Все встретились в солнечный субботний день, взяли с собой самокаты, велосипеды. Воспитатель Алла Владимировна Щербакова и инструктор по физической культуре Елизавета Вадимовна Алексеева разработали маршрут, по которому ребята и совершили увлекательное путешествие.

Целью была экологическая тропа. Алла Владимировна подготовила экскурсию для ребят, рассказала о правилах поведения на экотропе, показала много удивительных уголков, познакомила с обитателями этих мест. Воспитанница детского сада Екатерина Щербакова взяла у ребят интервью, в котором расспросила про их впечатления.

После путешествия инструктор по физкультуре Елизавета Вадимовна провела для ребят эстафеты. Все взбодрились и согрелись. А в конце похода был привал! Наших путешественников ждали замечательные угощения – пирожки, чай, конфеты. Убрав после себя полянку, собрав весь мусор, довольные дети вернулись домой.

Работники детского сада благодарны всем родителям за помощь в организации похода. Золотая осень, отличная погода, хорошее настроение и друзья рядом – что может быть лучше?!

Андрей Соколов