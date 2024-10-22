Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Таицкое ГП:

23.10.2024 с 20:00 до 08:00 24.10.24

д. Старицы

д. Новая 

24.10.2024 с 00:00 до 26.10.24 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

п. Хвойный

 

23.10.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП

д. Прибытково

д. Кобрино

д. Мельница

СНТ Мельница, 

СНТ Мельничный ручей, 

СНТ Красная дача, 

СНТ Бригантина 

 

23.10.2024 с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП

д. Большие Слудицы

 

23.10.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП

п. Кобралово ул. Цветочная 1,7, ул. Луговая 4,5,18, ул. Полевая 17,13,8

 

23.10.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП

д. Горки

д. Романовка       

 

23.10.2024 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП

д. Белогорка ул. Спортивная, гаражи

 

23.10.2024 с 10:00 до 17:00 (на 2 часа)

Пудомягское СП

д. Покровская, ч\сектор, амбулатория, магазин