Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Таицкое ГП:
23.10.2024 с 20:00 до 08:00 24.10.24
д. Старицы
д. Новая
24.10.2024 с 00:00 до 26.10.24 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
п. Хвойный
23.10.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП
д. Прибытково
д. Кобрино
д. Мельница
СНТ Мельница,
СНТ Мельничный ручей,
СНТ Красная дача,
СНТ Бригантина
23.10.2024 с 10:00 до 16:00
Вырицкое ГП
д. Большие Слудицы
23.10.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП
п. Кобралово ул. Цветочная 1,7, ул. Луговая 4,5,18, ул. Полевая 17,13,8
23.10.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское СП
д. Горки
д. Романовка
23.10.2024 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП
д. Белогорка ул. Спортивная, гаражи
23.10.2024 с 10:00 до 17:00 (на 2 часа)
Пудомягское СП
д. Покровская, ч\сектор, амбулатория, магазин
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