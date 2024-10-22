Людмила Нещадим: «Мы стали участниками законотворческого процесса»
Закон о местном самоуправлении обсудили на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В мероприятии приняли участие более 3500 представителей муниципального сообщества из всех регионов России. Ленинградскую область представляла глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.
«22 из 89 субъектов России уже полностью перешли на одноуровневую модель, около 20 - находятся в процессе преобразования. Наш Гатчинский округ первым в Ленинградской области прошёл этот путь - чётко, взвешенно и с максимальным учётом интересов жителей. Поделилась с коллегами из других регионов нашим опытом», — рассказала Людмила Николаевна.
По приглашению ВАРМСУ в обсуждении закона принял участие председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы России Павел Крашенинников, а также замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.
«Перед тем, как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. Эта работа ведется в партнерстве с ВАРМСУ. Обсудили вопросы полномочий, структуры органов местного самоуправления, переходный период. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим всё аккумулировать в одном законе, унифицировать его», — подчеркнул Павел Крашенинников.
Работа над законопроектом о местном самоуправлении продолжается. Ключевые инициативы муниципалов найдут отражение в итоговом варианте федерального закона. Его должны принять во втором и третьем чтениях до конца года.
Пресс-служба ВАРМСУ