Людмила Нещадим: «Мы стали участниками законотворческого процесса»

«22 из 89 субъектов России уже полностью перешли на одноуровневую модель, около 20 - находятся в процессе преобразования. Наш Гатчинский округ первым в Ленинградской области прошёл этот путь - чётко, взвешенно и с максимальным учётом интересов жителей. Поделилась с коллегами из других регионов нашим опытом», — рассказала Людмила Николаевна.

По приглашению ВАРМСУ в обсуждении закона принял участие председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной Думы России Павел Крашенинников, а также замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Перед тем, как принимать поправки, нужно обязательно посоветоваться. Эта работа ведется в партнерстве с ВАРМСУ. Обсудили вопросы полномочий, структуры органов местного самоуправления, переходный период. Сейчас полномочия глав регулируются разными законами. Мы хотим всё аккумулировать в одном законе, унифицировать его», — подчеркнул Павел Крашенинников.

Работа над законопроектом о местном самоуправлении продолжается. Ключевые инициативы муниципалов найдут отражение в итоговом варианте федерального закона. Его должны принять во втором и третьем чтениях до конца года.

Пресс-служба ВАРМСУ