Медаль за сына – отцу героя

Проект создан Ленинградским филиалом фонда «Защитники Отечества» совместно с Ассоциацией ветеранов СВО при поддержке гранта губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Участие в этом проекте приняли отцы наших бойцов из Гатчинского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского, Выборгского, Киришского, Тосненского, Приозерского и Сланцевского районов, а также из Соснового Бора.

Проект не ограничивается фотографией: на каждом портрете размещен QR-код, который ведет на видеоролик, где отец делится воспоминаниями о своем сыне-герое. Планируется, что в дальнейшем выставка и серия короткометражных фильмов, рассказывающих о героях СВО, будут распространены в школах для проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Открытие экспозиции было приурочено к торжественному вручению наград отцам героев. В зале Дома культуры собрались родные и близкие защитников Отечества, представители правительства Ленинградской области и гатчинской администрации, общественных организаций, областные парламентарии, духовенство, ветераны, молодежь и школьники Гатчинского округа.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов подчеркнул, что сегодня очень важно сохранить в памяти всех поколений подвиг этих молодых героев, отдавших жизнь за Родину.

Николай Петрович выразил огромную благодарность всем, кто помог реализоваться проекту «Отец героя»:

- Половина мира сегодня ополчилась против нашей страны, и мы вынуждены бороться с нацизмом на своей территории и на территории Украины, отстаивать свою независимость. Спасибо отцам, кто согласился принять участие в этом проекте и рассказать, как правильно воспитать патриота, защитника Отечества. Это пример для всех нас и для будущих поколений.

Руководитель Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что проект не только направлен на увековечение памяти наших бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, он призван отдать дань уважения отцам, которые воспитали таких героев:

- Сын смотрит на отца и впитывает его отношение к жизни. Уважаемые отцы, спасибо вам за то, что вы воспитали таких сыновей! У нас есть чем гордиться, и есть кем гордиться. И этот проект не остался незамеченным. Выставка «Отец героя» – это не только экспозиция в фойе Гатчинского дома культуры: такие портреты уже висят в кабинете у губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, и скоро они появятся в Государственной Думе Российской Федерации.

Сергей Галяев зачитал текст обращения сенатора РФ Сергея Перминова к создателям проекта «Отец героя»: «Это знаковое для каждого из нас начинание. Память защитников Родины священна. Мы, как одна семья, поддерживаем наших воинов. Разделяем чувства родных. Чтим павших ребят, так бесстрашно защищавших наше Отечество. Убежден, что материалы проекта будут востребованы и в дальнейшем в миссиях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Самоотверженный подвиг наших бойцов никогда не будет забыт. И наш долг сделать так, чтобы каждого из них земляки вспоминали с гордостью».

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим от души поблагодарила авторов проекта из фонда «Защитники Отечества»:

- Когда ребята пришли ко мне с предварительной презентацией, и мы смотрели эту запись на компьютере, невозможно было сдержать слез! Искренняя благодарность тем отцам погибших героев, кто принял это непростое решение – участвовать в проекте и поделиться своей историей со всем миром. Дорогие земляки, вы заслуживаете признательности за то, что воспитали героев нашего времени! Из литературы мы знаем: в жизни всегда есть место подвигу – в труде, в быту. Но тот подвиг, который сегодня совершают наши соотечественники, сложно соотнести с чем-либо. Потому что они доказали в очередной раз нашу силу, нашу веру и нашу любовь к великой России, к нашим героическим трудовым и культурным традициям.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко зачитала приветственный адрес от спикера Сергея Бебенина. С приветственным словом ко всем обратилась уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Татьяна Толстова. Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, выступая, признался, что очень тяжело говорить на эту тему:

- Я преподаю молодым воинам, курсантам, вижу их глаза, а потом узнаю, как они защищают Родину! Знаете, у нас часто всуе любят повторять: «Сейчас не то поколение…» Поколение то! Которое в состоянии защитить свое Отечество, встать грудью против фашизма, и так было всегда, когда страна сплачивается под рукой сильного лидера. Сегодня мы чествуем отцов, но будет неправильно забыть о наших матерях, женах, сестрах, воспитывающих и поддерживающих наших защитников, – и Александр Фирович прочитал знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня» – о женщине, которая рядом с героем.

Глава отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, кавалер ордена Мужества Дмитрий Карбаинов провел церемонию вручения медалей общественного признания «Отец солдата».

Среди 15 награжденных – жители Гатчины, отцы героев, погибших в зоне специальной военной операции и награжденных орденом Мужества посмертно: Олег Кравченко – отец Максима Кравченко, Анатолий Соснов – отец Максима Соснова и Бронислав Градусов – отец Олега Градусова.

Также имена сыновей-героев – защитников Отечества, павших на полях сражений спецоперации, занесены в «Золотую Книгу Ленинградской области» в номинации «Защита Отечества. СВО». Эта книга рассказывает о людях, без которых Ленинградская область не достигла бы своего нынешнего величия. Именно те, кто оказал неоспоримую помощь региону, чьи деяния нашли отклик в сердцах людей, удостаиваются звания лауреата «Золотой Книги Ленинградской области», что является высшей степенью общественного признания.

Приветствуя собравшихся в зале, председатель правления фонда социальных программ «Золотая Книга Ленинградской области» Вячеслав Романов сказал:

- В рамках нашего проекта «Золотая Книга Ленинградской области» мы сегодня совместно с фондом «Защитники Отечества» открываем новую страницу, посвященную героям специальной военной операции. Память о них должна сохраниться для будущих поколений как пример мужества и полной самоотдачи во имя Родины. Девиз «Никто не забыт и ничто не забыто» будет воплощен в этом проекте.

Вячеслав Романов и руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим вручили родным и близким героев дипломы о занесении имен защитников в «Золотую Книгу Ленинградской области».

Церемония открытия проекта «Отец героя» и вручения наград сопровождалась небольшой концертной программой – в унисон общему настроению сопереживания, гордости и печали. В этот день на сцену выходили ветераны СВО, юные воспитанники патриотического клуба «Отчий край» и детских творческих коллективов; звучали патриотические песни в исполнении Динара Байтемирова, Елены Мелёшиной и участника специальной военной операции Алексея Гречина.

Екатерина Дзюба