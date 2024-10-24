Гатчинские теннисисты – лучшие в стране
В столице Республики Хакасии, городе Абакане, с 16 по 20 октября прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок до 20 лет. Ленинградские теннисистки вновь подтвердили свой статус лучших в стране.
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«Спортсменки из Ленинградской области - Екатерина Иванова и Маргарита Михайлова завоевали 11 медалей в двух возрастных категориях в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, конкурируя с 128 участниками из семи регионов России», - рассказали в Центре спортивной подготовки.
Наши спортсменки были сильнейшими в категории юниорок до 20 лет: Маргарита Михайлова заняла 1 место, Екатерина Иванова - 2 место. Также они стали сильнейшими в парном разряде среди женщин.
Екатерина Иванова и Маргарита Михайлова тренируются в поселке Сиверский Гатчинского района на базе Центра подготовки спортивного резерва «Ника».
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