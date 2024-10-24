Гатчинские теннисисты – лучшие в стране

«Спортсменки из Ленинградской области - Екатерина Иванова и Маргарита Михайлова завоевали 11 медалей в двух возрастных категориях в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, конкурируя с 128 участниками из семи регионов России», - рассказали в Центре спортивной подготовки.

Наши спортсменки были сильнейшими в категории юниорок до 20 лет: Маргарита Михайлова заняла 1 место, Екатерина Иванова - 2 место. Также они стали сильнейшими в парном разряде среди женщин.

Екатерина Иванова и Маргарита Михайлова тренируются в поселке Сиверский Гатчинского района на базе Центра подготовки спортивного резерва «Ника».