Гатчинское образование: традиции и инновации

В зале Государственного института экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ) собрались учителя, руководители образовательных учреждений, представители правительства Ленинградской области и гатчинской администрации. В конференции приняли участие заслуженные педагоги и почетные гости, более двух сотен студентов смотрели видеотрансляцию конференции на сайте института.

Чтобы не было за державу обидно…

Ректор ГИЭФПТ Александр Туфанов, приветствуя собравшихся, отметил неслучайность выбора места проведения форума – в Гатчине, городе с богатой историей, который по праву носит звание столицы региона. Также Александр Олегович подчеркнул важность воспитания как одной из составляющих процесса образования и самого важного и существенного вклада в развитие подрастающего поколения.

Тему воспитания и патриотизма продолжила в своем докладе вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк. Поблагодарив педагогов за преданность призванию, она отметила исключительную важность работы учителей и воспитателей, с которыми дети сегодня общаются большую часть времени, и которые, зачастую, формируют их мировоззрение.

- К вашему мнению прислушиваются, ваши слова повторяют и часто идут с ними дальше по жизни, – сказала Анна Александровна, обращаясь к учительскому сообществу. – И сегодня я хочу поговорить с вами о патриотическом воспитании. Воспитывать патриотизм нужно с раннего возраста, это важно, потому что нашим детям предстоит в будущем выводить страну на качественно новый уровень развития, повышать конкурентоспособность экономики. Сегодня мы закладываем это зерно патриотичности в сознание каждого маленького человека.

Государственная задача по патриотическому воспитанию многогранна, она отражена и подкреплена в различных стратегических документах. Анна Данилюк напомнила, что 3 октября президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских конкурсов в сфере образования отметил положительный эффект такого государственного проекта, как «Разговоры о важном», который проводится в российских школах. Также глава государства заявил о необходимости постоянной профессиональной подготовки и переподготовки преподавательского состава по данному направлению как одной из составляющих патриотического воспитания.

Как подчеркнула Анна Данилюк, в слове «патриотизм» заключены высшие смыслы человеческого существования:

- У нас большая история, нам есть, что показать и рассказать детям, чтобы они искренне любили свою страну. Ребенка необходимо знакомить с культурой,

с традициями нашей многонациональной России, прививать интерес к изучению отечественной истории. Мы усиливаем историческое просвещение. Дети должны иметь полное представление о том, кто их предшественники, какие выдающиеся люди творили историю России. Знать о разных подвигах и трудовых свершениях – это важно, это ценно, это необходимо.

Вице-губернатор отметила, что для воспитания патриотизма лекций и бесед недостаточно:

- Важно, что окружает наших детей. То, что они видят вокруг себя, где они учатся, где живут, во что играют. И наша с вами задача – создать детям условия, в которых им будет приятно учиться, заниматься спортом, гулять и развиваться, а потом и работать.

Анна Александровна сделала упор на необходимость снабжения учителей и воспитателей актуальными методическими материалами по информационной безопасности:

- Сегодня интернет для ребенка – это, знаете, как темный переулок за гаражом, в котором нельзя гулять без сопровождения взрослых. Поэтому выводите детей на разговор, пусть они задают вам неудобные вопросы, доводите до них правильную информацию. Мы должны научить детей ежедневно мыслить и отличать верные источники информации от лживых и даже опасных, не допускать попадания детей под деструктивные влияния и манипуляции, которых, к сожалению, в Сети очень много. У нас в регионе есть образовательные возможности, есть эксперты и преподаватели, которые могут проводить обучение цифровой безопасности.

«Драйвер современной системы образования»

Доклад с таким названием директора Мультицентра социальной и трудовой интеграции, члена Общественной палаты Ленинградской области Ирины Дрозденко содержал конкретные предложения по совершенствованию системы инклюзивного образования.

Как подчеркнула Ирина Григорьевна, современные образовательные технологии должны готовить эффективных специалистов, способных к решению актуальных государственных задач, высокой организации труда и имеющих потенциал для саморазвития. Подготовка думающих, ответственных за свою страну, свой регион, свою компанию, учреждение, семью граждан требует определенного образа мышления, способности разделять приоритетные цели и составляющие их задачи.

Ирина Дрозденко говорила об эффективных практиках, которые не требуют апгрейда, а уже внедрены и опробованы временем. Одной из точек роста, способных обеспечить качество современных систем образования, спикер назвала инклюзивное образование.

В настоящее время законодательно закреплено право ребенка на доступное образование и поступление в обычную среднюю школу по месту проживания. Однако многолетний опыт советской системы коррекционного образования показал, что психофизические и личностные особенности ребенка с ОВЗ или с инвалидностью требуют создания специальных образовательных условий, которые не ограничиваются только адаптированными программами и доступной средой, профессиональными кадрами и методиками.

Ирина Дрозденко констатировала очевидный факт: невозможность обучения в одном классе здоровых детей и детей с нарушением интеллекта, так как в данной ситуации нарушаются права на качественное образование первых и доступность программ для вторых:

- Как в медицине не существует единой таблетки от всех болезней, так и в инклюзивном образовании не может быть единой учебной программы для всех детей в рамках одного класса.

Ирина Григорьевна рассказала об опыте Нидерландов, где в инклюзивной школе с единым общеобразовательным пространством, общим музыкальным и спортивным залом, творческими мастерскими, библиотекой и медицинским блоком дети все вместе дружно играют на переменах, но учебные занятия проходят у каждой группы по своим программам – в оборудованных для этих целей помещениях все той же школы. Разумеется, обучением детей с инвалидностью занимаются педагоги, имеющие необходимую специализацию, а не мультипрофессиональный педагог, владеющий основами пяти или шести специальностей. В штате школы есть дефектолог, логопед, олигофренопедагог, педиатр и фельдшер.

- По-другому и не может быть, так как за детьми-инвалидами по закону должны следовать необходимые им услуги и специалисты. Иначе мы лишаем детей гарантированного качества жизни в государственном учреждении, где они проводят большую часть времени. При каждом подходящем случае я делюсь этой информацией, но мы все продолжаем изобретать велосипед, игнорируя эффективную и единственно возможную модель инклюзивного общего образования, – сказала Ирина Дрозденко и поделилась предложением главы администрации Гатчинского округа Людмилы Нещадим выбрать пилотную школу в Гатчине и реализовать там необходимые изменения, которые нужны, чтобы выстроить абсолютно адекватную модель образования и сопровождения.

Ирина Дрозденко подчеркнула, что обязательным условием успешного инклюзивного образования является наличие всех необходимых специалистов в штате учреждения или организация сетевого взаимодействия с приглашением специалистов из других образовательных учреждений региона. Также она обратила внимание, что в школах сегодня часто отсутствует элемент медицинского сопровождения, когда дети, пребывающие в школе по восемь часов и получающие медицинские препараты, лишены медицинского контроля.

- Речь не идет о лечении, коллеги! Лечиться они должны в медицинской организации. А вот контроль приема медицинских препаратов – это продолжение той терапии, которую доктор вручает в руки родителям. Лично мне трудно представить себе первоклашку, строго соблюдающего схему приема лекарств, тем более ребенка с особенностями развития.

Ирина Дрозденко отметила, что гарантия качественного медицинского сопровождения не может и не должна обеспечиваться сторонними специалистами, не подчиняющимися директору школы и не входящими в штат учреждения. Юридически руководитель образовательной организации не имеет права делегировать ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время образовательного процесса сторонним людям. Договоры, заключенные с медучреждениями на экстренную неотложную помощь, не обеспечивают должного контроля приемов препаратов и текущего состояния здоровья ребенка, что означает гарантированные риски для детей с инвалидностью, нуждающихся в системном приеме лекарственных препаратов.

- Увлекшись реализацией нацпроекта «Демография», мы перенесли акцент на количество. Между тем как качество всегда имело приоритетное значение. Внедряя инклюзивное образование в образовательные отрасли, мы обязаны обеспечить детям качественное сопровождение, как минимум, в части соблюдения назначений врачей и своей профессиональной личной ответственности за их жизнь и здоровье, – резюмировала спикер.

Система образования – в приоритете

Выступая на конференции, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва дала высокую оценку уровню гатчинского образования и пожелала педагогам дальнейших успехов.

Глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим поблагодарила гатчинское педагогическое сообщество за тот вклад, которое оно вносит сегодня в сохранение лучших традиций и в развитие системы образования и воспитание подрастающего поколения. Также Людмила Николаевна отметила, что, сохраняя достигнутые результаты, гатчинская система образования должна поднимать планку выше, чтобы достичь поистине столичного статуса.

- Моя задача как руководителя органа исполнительной власти – создать необходимые условия для дальнейшего развития системы образования. И мы запустим свой муниципальный проект реновации наших школ, сформируем для этого трехлетнюю программу. Надо, чтобы каждая школа – от калитки до кабинетов – соответствовала современным запросам и педагогов, и детей. Будут поддержаны все инициативы, направленные на дальнейшее развитие Гатчинской системы образования, – заверила Людмила Нещадим.

Аплодисментами была встречена хорошая новость: в новой структуре местного самоуправления собственные доходы Гатчинского округа – в первую очередь, налоговые и неналоговые – увеличатся в два раза:

- Если в бюджете Гатчинского района собственные доходы составляли порядка 6 млрд 300 млн рублей, то на 2025 год мы с комитетом финансов планируем собственные подтвержденные доходы в сумме более 13 млрд рублей, - поделилась глава администрации, говоря о муниципальной реформе. – Сегодня гатчинская экономика показывает устойчивые темпы роста. Тем не менее, формируя бюджет, мы должны принимать абсолютно взвешенные решения. Но система образования была, есть и будет в приоритете, потому что это – основа успешного развития округа.

После пленарного заседания состоялись обсуждения по шести направлениям. Темой обсуждения в формате «круглых столов» стали традиции и инновации в гатчинской системе образования, преемственность в реализации психолого-педагогического сопровождения и социокультурной реабилитации обучающихся, новые ориентиры развития дошкольного образования и другое.

Екатерина Дзюба