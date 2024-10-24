Меры по борьбе с борщевиком необходимо систематизировать

Непростой вопрос на обсуждение подняли по инициативе депутатов Андрея Лебедева, Игоря Рихтикова и Александра Смирнова.

По словам руководителя комитета по АПК, реализация мероприятий по борьбе с борщевиком началась в 2011 году. Важной вехой работы стала утрата растением статуса сельскохозяйственной культуры, это произошло в 2015-м. В этой связи вопрос борьбы с вредным сорняком перешел из сельхозведения в ведение благоустройства территорий.

В 2024 году в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», в рамках которой реализуются мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского, участвуют 108 городских и сельских поселений (57,4%) и 834 населенных пункта (28,4 %) Ленинградской области. Наиболее засоренными борщевиком районами Ленинградской области являются Лужский, Волосовский, Сланцевский и Кингисеппский районы.

Одной из основных проблем борьбы с борщевиком Сосновского является мораторий на плановые контрольные мероприятия, установленный с 2020 года и продленный до 2030 года. Кроме того, надзорные органы ограничиваются выдачей предостережений, которые не по закону обязательны к исполнению. Также есть сложности с неучтенными землями: в Ленинградской области порядка 112,6 тыс. Га не поставлены на кадастровый учет.

Среди самых необходимых мер для полного искоренения борщевика Сосновского Олег Малащенко назвал отмену моратория на проведение контрольно-надзорных мероприятий в части государственного земельного надзора и постановку земельных участков сельхозназначения на кадастровый учет. Глава региона поддержал в этом руководителя комитета по АПК и подчеркнул, что увеличением сельхозплощадей Ленобласть также преследует другую важнейшую цель – поддержание продовольственной безопасности региона и страны.

Александр Дрозденко выступил с предложением создать департамент, который будет системно заниматься организацией работы по борьбе с борщевиком, включая систему ответственности – штрафами, судебными предписаниями, изъятием земель.

– Необходимо выработать понятный механизм работы, чтобы каждый осознавал свою степень ответственности за нарушение порядка, – добавил он.

Вице-спикер областного парламента Саяд Алиев предложил вернуть полномочия по составлению административных протоколов за несоблюдение мер по борьбе с борщевиком на первый уровень власти.

Депутат Александр Смирнов обратил внимание собравшихся на то, что зачастую обработка растения химикатами производится слишком поздно: в момент, когда борщевик уже разбросал семена. В этом случае получается, что бюджетные деньги выброшены на ветер. Он попросил особое внимание уделить контролю за исполнением предписаний.

Николай Кузьмин еще раз напомнил об опасности зараженных борщевиком бесхозных земель, которые необходимо как можно быстрее ставить на учет, ведь опасный сорняк оттуда быстро перекидывается на облагороженную территорию.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области