Победа гатчинской каратистки

20 октября в Северной столице состоялось Первенство Санкт-Петербурга Международной федерации киокусинкай каратэ. Участвовало несколько десятков молодых спортсменов, Гатчину представляла ученица школы № 9, воспитанница клуба «Канку» 12-летняя Анна Квасова. В своей возрастной группе она заняла первое место. Как отметили судьи, у гатчинской спортсменки – самая лучшая техническая подготовка из всех участников соревнований. В дисциплине «бой с тенью» Анна – обладательница оранжевого пояса – превзошла петербургских спортсменов с зелеными поясами.

Как отметил тренер Анны – руководитель клуба «Канку» Сергей Железнов, в ноябре юную спортсменку ждут очень серьезные соревнования в Японии. Несмотря на свое миниатюрное телосложение, она успешно сражается с более опытными и мощными соперницами. На Всероссийской школе киокусинкай каратэ в Калининграде Анна Квасова была отмечена специальным призом за характер и волю к победе.