В День памяти сожженных деревень Ленинградской области

Памятное мероприятие прошло на мемориале «Большое Заречье» и в деревне Глумицы Волосовского района. Гатчинский округ представляла Гатчинская организация «Союз ветеранов Афганистана», а также сотрудники комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике и киноконцертного зала «Победа».

У мемориала «Большое Заречье» гатчинцы приняли участие в областной акции, посвященной сохранению исторической памяти о трагических событиях военной поры. В годы Великой Отечественной войны практически полностью были разрушены 20 городов и 3 тысячи сел, деревень и других населенных пунктов на территории области.

Затем на площади возле часовни во имя иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» в деревне Глумицы прошло поминовение жертв войны среди мирного населения с участием певчих Архиерейского хора Тихвинской епархии.