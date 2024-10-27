«Хоровые встречи. Сияние голосов»

В апреле 2023 года Гатчинский хор «Апрель» (руководители Виктор и Виктория Огородновы, концертмейстеры Михаил Огороднов и Ульяна Власова) посетил Рыбинск и получил массу музыкальных и туристических впечатлений. И теперь с ответным визитом в Гатчину приехали волжане.

По давней традиции таких хоровых встреч «хозяева» начали концерт своей относительно небольшой программой, исполнив известные светские произведения и обработки русских народных песен. Особенно запомнилось прекрасное звучание солистки «Апреля» Александры Очаговой.

Большую часть концерта звучал Женский хор из Рыбинска (руководители Сергей и Лариса Шестериковы, хормейстер Анна Пухова, концертмейстер Наталья Израилева), который познакомил гатчинских слушателей с историей коллектива и различными гранями своего творчества. Гости порадовали слушателей очаровательным исполнением интересных обработок популярной музыки.

Украшением концерта стали совместно исполненные партитуры - «Свете тихий» П. Чеснокова и «Сирень» С. Рахманинова. Завершился концерт исполнением «Песни о тревожной молодости» А. Пахмутовой, посвящённым 95-летию композитора. Не случайно этот юбилей отмечает вся страна – произведение откликнулось в сердцах слушателей, зал подхватил песню и подпевал стоя.

В этот вечер сложилось все, что приносит радость творческого общения публике и творческим коллективам: умело подобранные программы, эмоциональное и одухотворённое пение хористов, прекрасная акустика зала и квалифицированная и доброжелательная публика.

Отдельно хочется поблагодарить председателя Приходского Совета Покровского собора Геннадия Богданова за всестороннюю помощь в организации этой встречи и ставшее уже традиционным наше творческое сотрудничество.

Виктор и Виктория Огородновы, Наталья Полтавская