Победный день Жанны Дружининой на Национальном чемпионате

С 25 по 30 октября в Москве проходит Национальный этап юбилейного Х Чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью – «Абилимпикс».

Выпускница Сиверской школы-интерната Жанна Дружинина и её наставница и эксперт Валентина Александровна Викторова в июне одержали победу в компетенции «Швея» на отборочном этапе в Ленинградской области и теперь достойно представили региона на всероссийском чемпионате.

- Мы – лучшие во всей России!!! Ура!!! – не сдерживают эмоций участницы конкурса.

В родной школе коллектив признает:

— Это огромное достижение, мы гордимся нашей командой. Они прошли жесткий отбор и теперь достойно представили нашу школу и Ленинградскую область в Москве. Это отличный пример для всех выпускников и стимул для достижения своих целей, несмотря на любые препятствия.

Поздравляем Жанну и ее наставника Валентину Александровну Викторову, которая сумела отлично подготовить ученицу к конкурсу!

Напомним, что в этом году движению «Абилимпикс» в России исполняется десять лет, проект является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». За эти годы чемпионатное движение в регионе приобрело масштабность: юные профи Ленобласти из года в год демонстрируют отличные результаты и успешно выступают в финале Национального чемпионата в Москве.

Фото участников чемпионата