Проверка готовности

«Тепловые сети» города Гатчины объединяют несколько котельных с тепловыми сетями общей протяженностью более

100 км, определенная часть которых требует замены из-за старения и износа. В 2024 году предприятием запланирован большой объем работ по капитальному и текущему ремонту на источниках теплоснабжения и тепловых сетях. Стоимость плановых мероприятий составила 243,6 млн рублей, из них 28,7 млн рублей - средства предприятия, остальные выделены из областного и местного бюджетов.

За счет местного бюджета силами предприятия пройдена экспертиза сметной документации и выполнены строительно-монтажные работы по капитальным ремонтам тепловых сетей перед асфальтированием улиц и благоустройством дворов на улицах: 120-й Гатчинской дивизии, Урицкого, Красной, Рошаля, Радищева, Чехова, Крупской.

За счет средств предприятия «Тепловые сети» произведены плановые профилактические работы и ремонт котлоагрегатов, газового оборудования, оборудования химводоподготовки, насосных агрегатов, а также электротехнические работы и ремонты тепловых сетей. Самые значимые из них – ремонт водогрейного котла котельной №7, капремонт насоса с электродвигателем котельной №11, капремонт теплообменника подогрева сетевой воды котельной №10.

Кроме того, в микрорайоне Аэродром на улице Зверевой завершается ремонт трех участков тепловых сетей за счет средств бюджетов области и города Гатчины. Чтобы не отключать жителей от горячей воды и тепла, работы проводятся с устройством временных трубопроводов, проложенных надземным способом.

Строятся и новые сети. Так, выполнены работы по строительству тепловых сетей для технологического присоединения многоквартирного дома на продолжении ул. Крупской и новой школы в микрорайоне Аэродром.

Татьяна Можаева