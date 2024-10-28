Супергерои 1941-го. Беспримерный подвиг танковой роты Зиновия Колобанова

СИЛА ПРЕВОСХОДСТВА

Советский Союз стал одной из первых стран, где поняли, что будущее не за легкими, а за тяжелыми танками с крепкой броней и мощным орудием. Уже во время войны с Финляндией в 1939-м на вооружении Красной Армии имелся тяжелый танк КВ, названный в честь маршала СССР Климента Ворошилова и с началом Великой Отечественной показавший себя в полной мере. Одним из ярких примеров танкового превосходства Советского союза стал подвиг, совершенный старшим лейтенантом Зиновием Колобановым и его ротой.

Летом 1941-го на подступах к Ленинграду шли тяжелые бои. 14 августа части 41-го моторизованного корпуса противника захватили плацдарм на реке Луге, и командир 1-й Краснознаменной танковой дивизии генерал-майор Виктор Баранов отдал приказ командиру 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-го танкового полка старшему лейтенанту З.Г. Колобанову (1912–1994) возглавить группу из нескольких тяжелых танков КВ-1 и занять позиции для обороны перекрестка трех дорог, ведущих к Красногвардейску со стороны Луги. Выбор пал на Зиновия Григорьевича, потому что он был кадровым военным и уже имел опыт танковых боев во время советско-финской войны.

СИМВОЛ ВОЕННОЙ МОЩИ СТРАНЫ

Подробности боя описаны в наградном листе Колобанова, хранящемся в Центральном архиве Министерства обороны РФ: 19 августа танк старшего лейтенанта стал в засаду и выдвинул вперед дозорных из состава своего экипажа. На следующий день дозорные доложили о появлении на дороге в совхоз Войсковицы танковой колонны противника. С подходом головного танка к совхозу Колобанов дал команду открыть огонь по двум первым и двум последним машинам врага. Немцы шли на легких трофейных танках чешского производства, которые мгновенно загорелись. На узкой дороге, по обеим сторонам которой находилась болотистая местность, образовалась давка: машины, продолжая движение, натыкались друг на друга, съезжали на обочину и попадали в трясину. В горевших танках противника стали взрываться боекомплекты. Отдельные машины пытались вести ответный огонь. Колобанов же стал корректировать стрельбу артиллеристов по оставшимся танкам, а радистов — по бойцам, покидавшим горевшие машины. За время боя экипажем Колобанова было уничтожено 22 танка и 3 мотоцикла противника, а ротой — 43 танка. На КВ Колобанова после боя насчитали больше сотни попаданий вражеской артиллерии, однако мощная броня тяжелого танка лишь немного помялась, защитив наших бойцов.

После этого фиаско немцы всерьез взялись за создание собственных аналогов бронированного вооружения. В СССР же, наряду с разработкой среднего танка Т-34, продолжалось усовершенствование тяжелых машин. За КВ последовал ИС, затем ИС-2, названные в честь Иосифа Сталина и обладавшие практически неуязвимой броней. ИС-2 стал символом военной мощи нашей страны и в качестве такового оказался на пьедестале для увековечения подвига танкиста-аса Зиновия Колобанова и его роты. ИС-2 был установлен на месте легендарного боя 8 сентября 1983 года, в 2023-м вокруг него была устроена Танковая аллея, а летом 2024-го танк-памятник был отреставрирован к 30-й годовщине со дня смерти героя.

НЕРУКОТВОРНАЯ ПАМЯТЬ

Стелы, монументы, знаки — всё это лишь материальное напоминание о том, чего не следует забывать. Настоящие же памятники воздвигаются не на пьедесталах, а в душах и сердцах людей. Беспримерный подвиг Зиновия Колобанова сделал его настоящим супергероем 1940-х. Впечатляющее количество уничтоженных им машин врага стало притчей во языцех и получило отражение в огромном нематериальном наследии. Памятники З.Колобанову есть не только в Ленинградской области и его родной Белоруссии, но также в Нижнем Новгороде, где фигура аса является центральной частью мемориального комплекса «100-летие танкостроения в России». Именем героя названы улицы в Красносельском районе Санкт-Петербурга и деревне Войсковицы. С 2011 года 20 августа в нашем регионе ежегодно проводятся мотопробеги «Защита Колобанова» и экскурсии по местам боев. В 1941 году поэт А.Гитович написал поэму «Танкист Зиновий Колобанов», в 2010-м в Минске впервые была представлена песня композитора И.Лученка и поэта И.Титовца «Зиновий». В историческом телесериале «Великая война» бой КВ-1 под командованием Колобанова с колонной немецких танков демонстрируется при помощи компьютерной графики. Зиновий Григорьевич стал прототипом командира Андрея Градова в художественном фильме «Танкист». Имя супергероя 1940-х присвоено расположенному во Всеволожске музею «Битва за Ленинград». А в популярной онлайн-игре World of Tanks («Мир танков») есть награда, носящая название «Медаль Колобанова», которая присваивается игроку, одержавшему победу против пяти или более танков и самоходок противника.

Кроме всего прочего, Зиновий Григорьевич оставил мемуары «Было это так…» (Л.: Лениздат, 1986), где можно узнать историю танковой легенды из первых уст.

Жанна Мозговая

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Ленинградская область, Гатчинский район, Танковая аллея между деревней Войсковицы и поселком Новый Учхоз

Координаты для GPS: 59.543039, 29.926821

Рубрика выходит при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.

ФОТО

1 Танкист-ас Зиновий Колобанов. Источник: солдаты-победы.рф

2 Наградной лист старшего лейтенанта З.Г.Колобанова. ЦАМО, фонд 33, опись 682524, единица хранения 84

3 Танк ИС-2 на месте боя роты З.Г.Колобанова в Гатчинском районе Ленобласти

4 Медаль Колобанова в игре World of Tanks

5 Схема боя

6 Экипаж танка КВ-1 Зиновия Колобанова. Источник: topwar.ru

7 Танк КВ-1. Источник: topwar.ru