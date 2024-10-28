В Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки на водопроводе на ул. Кустова, д. 46, 29.10.24 с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина,

ул. Кустова, д. 46 д. 44 (детский сад)

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ пожарного гидранта по ул. Рощинская, д. 3а, 30.10.24 с 09:00 до окончания работ будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина,

ул. Рощинская, д.3а, 3б, 3к1, 3к2, 5к1, 5к2,

проспект 25 Октября, д. 73 (детский сад № 26)

ул. Чехова, д.26.