«Волшебный муми-мир Туве Янссон»

Знаменитая финская писательница и художница Туве Янссон вошла в историю литературы как автор серии книг о Муми-троллях. На её сказках выросло не одно поколение детей и подростков по всему миру. Они были переведены на 34 языка. В Финляндии творчество Туве Янссон называют самым большим вкладом в сокровищницу мировой культуры после эпоса Калевала и музыки Сибелиуса.

Обо всем этом и многом другом узнали участники праздника в библиотеке. Ребята вспомнили любимых персонажей, ответили на вопросы из волшебной шляпы, узнали рецепт пирога Муми-мамы, а также поиграли в финские игры и разучили финский танец.

Украсил встречу коллектив АНО «Центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина». Сотрудники библиотеки благодарят за участие Нину Андреевну Эртэ, Дарью Воробьеву, Ольгу и Алексея Кудрявцевых.