«Гатчинская Романсиада» приглашает!

Солист Михайловского театра, народный артист России Николай Копылов, заслуженная артистка России, блистательная Мария Людько, солист мюзиклов Георгий Новицкий, солист музыкального театра Ф. Шаляпина Павел Шнипов, автор современных романсов Елена Тальковская, выпускник молодежной оперной программы Большого театра баритон Николай Землянских, утонченная Екатерина Иванова, яркая харизматичная Фатима Мазурова и лауреаты 2024-го года!

Все, пришедшие на Гала-концерт не только узнают и услышат голоса новых лауреатов, но и имя обладателя «Гатчинской Романсиады-2024».

Члены жюри и приглашенные артисты Гала-концерта выступят в сопровождении инструментального ансамбля «Золотой состав» под управлением Дины Каминской.

Проведут концерт Борис Демин и Мария Людько.

Приходите за хорошим настроением, прекрасной музыкой и красивым словом русского романса! 3 ноября, 17.00, театральный зал Гатчинского Дворца. Билеты на quicktickets.ru.