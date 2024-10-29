Здравоохранение – самая чувствительная сфера

- Деятельность нашей рабочей группы началась весной с посещения медицинских учреждений, мы хотели получить информацию из первых уст, - рассказывает Татьяна Тюрина. – Мы с коллегами посетили больницы, которые расположены в удаленных районах, – Подпорожскую и Сланцевскую, скажем так на усредненной территории – это Киришская больница, и не могли не посетить больницу в самом густонаселенном районе – Всеволожскую. Посмотрели новые поликлиники в Кудрово и Новоселье, врачебную амбулаторию в п. Дубровка. И так как вопросы скорой медицинской помощи тоже являются насущными, мы побывали на станции скорой помощи во Всеволожском районе, рассмотрев ее работу с учетом планирующейся централизации скорой помощи. Во всех выездах принимали участие специалисты областного комитета по здравоохранению.

Главный бич системы здравоохранения – нехватка кадров. Парламентарии поставили перед собой задачу выяснить, как кадровый дефицит выражен в той или иной больнице, как это сопряжено с мерами социальной поддержки, которые применяются в Ленинградской области для привлечения медицинских работников, все ли они используются. Как на местах решается жилищный вопрос, который зачастую является основополагающим для привлечения специалистов. В рамках диалога с коллективами медицинских учреждений депутаты просили обозначить вопросы, которые можно решить на уровне региона. Также был проведен анализ обращений граждан.

- Определенный итог мы подвели в июле. На встрече с губернатором Ленинградской области доложили, как мы увидели проблемы здравоохранения в тех медучреждениях, которые посетили, и сформулировали свои предложения для правительства региона, - говорит Татьяна Тюрина.

Так, проанализировав обращения граждан, рабочая группа увидела, что чаще всего люди жалуются на то, что трудно записаться и попасть к врачу, а также сдать анализы. При этом наряду с современными способами записи – через Интернет, важно сохранить и привычные форматы. Для многих пожилых людей доступна только запись по телефону или в регистратуре.

Депутаты уверены, что важно расширить выездную работу областных медицинских специалистов во врачебные амбулатории и ФАПы в отдаленные населенные пункты, организовать в них возможность забора анализов. Предложено активнее использовать дистанционное консультирование с помощью телемедицины, взаимодействуя не только с областными, но и федеральными медицинскими центрами.

Комитет по здравоохранению Ленобласти с предложениями согласился, а депутаты взяли эти вопросы на контроль.

Для решения кадровых проблем рабочая группа предложила усилить работу со студентами, проходящими обучения по целевым направлениям, в процессе их обучения, а комитету по здравоохранению Ленинградской области - усилить контроль за формированием кадров в подведомственных больницах, за предоставлением мер социальной поддержки медработникам и уровнем выплачиваемой им заработной платы.

В сентябре на заседании Законодательного собрания Ленинградской области были единогласно приняты два обращения на федеральный уровень, подготовленные рабочей группой по вопросам здравоохранения.

Первое обращение адресовано депутатам Государственной Думы. Парламентарии предлагают ввести систему обязательного распределения выпускников, обучавшихся за счет бюджета, направляя их работать по окончании вузов в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения на срок от 3-х до 5-ти лет.

Второе обращение направлено председателю правительства России Михаилу Мишустину. В нем депутаты предлагают продлить действие постановления правительства РФ (пока оно действует до 1 января 2025 года) о возможности работы студентов-медиков в составе выездных бригад скорой медицинской помощи.

- Это полезно и для студентов, и для системы здравоохранения, - уверена Татьяна Тюрина. - Благодаря этой мере только в 2023 году фельдшерами и врачами скорой помощи пришли работать около трех тысяч человек. Также считаем важным увеличить количество часов по подготовке будущих медиков к оказанию скорой помощи для повышения их квалификации.

В настоящее время члены рабочей группы готовят сводный интегральный документ – дополнения в различные законы, которые приняты по мерам социальной поддержки медицинских работников в Ленинградской области.

- Мы понимаем насколько важны меры поддержки медицинских работников, потому что это важнейшая составляющая и для привлечения, и удержания кадров. Поэтому после глубокой проработки представим наши законодательные инициативы коллегам для рассмотрения, - поделилась Татьяна Венедиктовна.

Еще один документ, которые готовят члены рабочей группы - предложения по межведомственному взаимодействию.

- На примере Новоселья мы увидели, что есть «узкие места». Здесь открыта новая поликлиника для всего Ломоносовского района, но при строительстве забыли продумать логистику – как жители Ломоносовского района будут добираться до нее, - рассказывает руководитель рабочей группы.

В октябре по инициативе рабочей группы по вопросам здравоохранения в центре внимания оказался важный для многих семей вопрос - оказание сурдологической помощи детям.

- В комитете здравоохранения Ленобласти прошел круглый стол с участием специалистов Санкт-Петербургского НИИ ЛОР и Ленинградской областной детской клинической больницы. Мы понимаем, что выявление детей с нарушением слуха в раннем возрасте способствует тому, чтобы дети дальше нормально развивались, соответственно возрасту, чтобы у них речь формировалась правильная, чтобы они могли учиться в школе, социализироваться… По нашей просьбе специалисты НИИ ЛОР летом провели аудит первого этапа аудиологического скрининга в медицинских организациях региона. Мы обсудили его результаты и определили шаги, которые требуется предпринять для совершенствования сурдологической помощи детям, наметили сроки исполнения, - рассказала Татьяна Тюрина.

Сейчас главное на повестке дня депутатов – рассмотрение и принятие бюджета региона на 2025 год. Но рабочая группа по вопросам здравоохранения продолжает свою деятельность. Понятно, что проблем в этой самой чувствительной сфере много. Но и эффект их решения очень высок, ведь здоровье – главная ценность каждого человека.

Елена Суралёва

Фото пресс-службы Законодательного собрания Ленинградской области