Более 20 проектов предложили жители Ленинградской области на всероссийский конкурс родительских комитетов
Завершился прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, объявленный Российским обществом «Знание». Более шести тысяч проектов было прислано от жителей 89 регионов страны. Представители Ленинградской области направили свыше 20 инициатив. Все их ждет экспертная оценка, по результатам которой лучшие проекты получат денежные премии.
Конкурс организован Обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ для поддержки школьных родительских комитетов. Активные общественники получили возможность реализовать свои инициативы сразу по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание.
На проведение конкурса Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.
Наиболее популярная номинация среди всех участников конкурса – патриотическое воспитание. В этой категории было подано свыше 1700 заявок. Также большой отклик вызвали номинации по духовно-нравственному и физическому воспитанию. На следующем этапе инициативы оценят конкурсная комиссия и экспертный совет, а победителей определят члены Всероссийского родительского комитета.
«Конкурс, организованный совместно с Обществом «Знание», призван мотивировать родителей по всей стране участвовать во внеурочной работе школ. Очень важно развивать сотрудничество образовательных организаций и членов семей учеников. И родительские комитеты могут выступить инициаторами интересных и полезных форм досуга, различных проектов, раскрывающих таланты детей. Уверен, среди заявок, поступивших на конкурс, много таких проектов, которые отлично дополнят воспитательные программы школ», — отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.
Победителей объявят на втором заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 20 ноября. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч рублей, один миллион и два миллиона рублей.
«Этот проект дает нам возможность выстроить еще более эффективное взаимодействие с родительским сообществом. В совместной работе мы видим большой потенциал, поскольку все стороны заинтересованы в том, чтобы у подрастающих поколений становилось еще больше возможностей для развития, чтобы они росли гармонично развитыми личностями. Мы внимательно проанализируем поступившие заявки на конкурс и будем работать над тем, чтобы лучшие инициативы и практики были масштабированы на всю страну. Победителей конкурса мы объявим совсем скоро - на втором заседании Всероссийского родительского комитета, который пройдет в Подмосковье», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.