Более 20 проектов предложили жители Ленинградской области на всероссийский конкурс родительских комитетов

Конкурс организован Обществом «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ для поддержки школьных родительских комитетов. Активные общественники получили возможность реализовать свои инициативы сразу по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание.

На проведение конкурса Президент России Владимир Путин выделил из резервного фонда 1 млрд рублей.

Наиболее популярная номинация среди всех участников конкурса – патриотическое воспитание. В этой категории было подано свыше 1700 заявок. Также большой отклик вызвали номинации по духовно-нравственному и физическому воспитанию. На следующем этапе инициативы оценят конкурсная комиссия и экспертный совет, а победителей определят члены Всероссийского родительского комитета.

«Конкурс, организованный совместно с Обществом «Знание», призван мотивировать родителей по всей стране участвовать во внеурочной работе школ. Очень важно развивать сотрудничество образовательных организаций и членов семей учеников. И родительские комитеты могут выступить инициаторами интересных и полезных форм досуга, различных проектов, раскрывающих таланты детей. Уверен, среди заявок, поступивших на конкурс, много таких проектов, которые отлично дополнят воспитательные программы школ», — отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителей объявят на втором заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 20 ноября. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: 500 тысяч рублей, один миллион и два миллиона рублей.

«Этот проект дает нам возможность выстроить еще более эффективное взаимодействие с родительским сообществом. В совместной работе мы видим большой потенциал, поскольку все стороны заинтересованы в том, чтобы у подрастающих поколений становилось еще больше возможностей для развития, чтобы они росли гармонично развитыми личностями. Мы внимательно проанализируем поступившие заявки на конкурс и будем работать над тем, чтобы лучшие инициативы и практики были масштабированы на всю страну. Победителей конкурса мы объявим совсем скоро - на втором заседании Всероссийского родительского комитета, который пройдет в Подмосковье», — сказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.