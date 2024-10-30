Детская площадка в Никольском: миссия выполнима!

О том, что детям нужна полноценная игровая площадка, разговоры в Никольском шли давно, но дело с мертвой точки не сдвигалось, пока самые активные жительницы села – молодые мамы – не догадались подключить к вопросу депутата областного парламента Сергея Коняева. Большеколпанское поселение, к которому относится Никольское, как раз входит в его депутатский округ, и парламентарий взялся решать неразрешимое.

- В 2021 году ко мне обратились жители Никольского по поводу плачевного состояния старой детской площадки на Меньковской улице, – рассказывает Сергей Васильевич. – Детей тут живет много, а играть им негде: старая площадка пришла в негодность, гулять на ней стало небезопасно. Надо было помочь людям обустроить новую площадку. Казалось бы – чего же проще? Выделить деньги, благоустроить территорию, поставить оборудование – и дело с концом. Но не тут-то было…

Как выяснилось, площадку для детей никто не делал столько лет не по халатности или злому умыслу – глобальная проблема была связана с землей, которая селу Никольскому не принадлежит. Эта территория – владения психиатрической больницы им. Кащенко, которая относится к Санкт-Петербургу, и, соответственно, земля там даже не гатчинская, а петербургская. Так что местные власти заниматься благоустройством этой территории не имеют права.

- Понятно, что начинать надо было с земельного участка – как быть с территорией? И мне пришла в голову мысль запросить все карты этой местности. Изучив скрупулезно карту, я обнаружил участок, не принадлежащий больнице им. Кащенко и Петербургу, а находящийся в собственности Гатчинского района, – поделился Сергей Коняев. – Кроме того, в это же время ко мне поступили жалобы на непрезентабельный продуктовый магазин рядом, и когда я начал искать собственников, оказалось, что этот кусочек земли стоит на балансе комитета по управлению имуществом Гатчинского района.

Так решение земельного вопроса было найдено. Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поддержала инициативу депутата и жителей, и земля была передана в ведение Большеколпанского поселения, чтобы туда можно было направить средства и привести территорию в порядок.

Сергей Коняев выделил полмиллиона рублей из средств, направляемых на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, за счет чего выполнили работы по благоустройству и установке первых элементов площадки, но результат ни жителей, ни депутата не устроил – «королевство» для малышей оказалось явно маловато.

- Необходимо было передать вторую часть земельного участка в распоряжение Большеколпанского поселения и довести до конца обустройство площадки – качественно и в полном объеме. В июле прошлого года мы с коллегой – депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Татьяной Бездетко и и.о. главы администрации Большеколпанского поселения Виталием Ефременковым провели своего рода инспекцию и пришли к выводу, что работы еще – непочатый край, – признался парламентарий.

Предстояло сделать основание площадки, дренаж. Некоторые старые игровые элементы, которые несут опасность, надо было либо ремонтировать, либо демонтировать. И подготовить перечень нового оборудования – с пожеланиями жителей, что конкретно они хотели бы видеть на этой площадке. На работы по благоустройству и оборудование был выделен еще миллион рублей.

Прошел год. И депутат вновь получил сигнал из Никольского: площадка не готова! В мае

2024-го старое ржавое оборудование демонтировали, деревья вырубили, пни выкорчевали – и точка. Жители получили очередной пустырь, местами – голый асфальт, местами – мелкий гравий… Ни резинового покрытия, ни, собственно, игровых элементов. Люди ждали все лето, но ничего не изменилось. А средства, между прочим, были отпущены.

В начале сентября Сергей Коняев вновь приехал в Никольское – разбираться со злополучной площадкой. Исполняющий обязанности главы администрации Большеколпанского поселения Виталий Ефременков объяснил, в чем причина задержки сдачи объекта: подрядчик не уложился в сроки поставки оборудования, притом, что конкурсные процедуры завершились в апреле. Было обещано, что до конца сентября оборудование таки приедет, его смонтируют – и можно будет пользоваться.

- Сейчас ситуация изменилась, на площадке появились современные игровые элементы для ребят, но надо продолжать благоустройство. В этом году подрядчики, к сожалению, затянули с началом работ, но заверяют, что все будет выполнено. Это важно. При успешной реализации проекта средства не придется отправлять обратно, и поселение не останется без финансов, которые направлялись на развитие инфраструктуры, – подчеркнул Сергей Коняев.

Очередная проверка хода работ в Никольском состоялась 20 октября. Для инспектирования была приглашена активная жительница поселка – молодая мама двойняшек, которая выступала в числе инициаторов создания новой площадки. По плану, «стройка века» должна подойти к завершению…

- Сергей Васильевич, что вы увидели на этот раз?

- Подрядчик должен был установить новые элементы игрового оборудования, и при проверке вскрылись недочеты: площадка снова недоделана. После составления списка замечаний к работе подрядчика этот вопрос был вынесен на обсуждение с и.о. главы администрации Большеколпанского поселения Виталием Ефременковым. Недостатка в финансировании у подрядчика нет – на Никольское мы направляем самые большие средства.

Как рассказал парламентарий, на следующий год будут спланированы дальнейшие работы – что еще нужно сделать на площадке. Когда завершится процесс передачи земли, много лет принадлежавшей больничному городку Петербургской психиатрической больницы им. Кащенко, Гатчинскому округу, можно будет продолжить благоустройство, чтобы эта территория стала полноценным общественным пространством и местом отдыха жителей разных поколений.

…А пока шел осмотр детской площадки, к депутату обратилась пожилая жительница Никольского Любовь Ивановна – по поводу благоустройства площадки контейнерной, которая не забетонирована, и в дождливую погоду путь к мусорным бакам преграждают огромные лужи и грязь. Учитывая, что на дворе – глубокая осень, вопрос более чем актуален. Без вмешательства депутата Заксобрания опять не обойдется.

Екатерина Дзюба