Общественная палата Ленобласти ставит новые задачи

В зале Гатчинского городского Дома культуры встретились представители общественности со всего региона, в том числе ветераны СВО и члены их семей. Форум был приурочен к 15-летию Общественной палаты Ленобласти и подведению итогов работы за год.

Пятнадцать лет - это пять созывов и большое количество людей, которые добровольно и бескорыстно занимались общественной деятельностью, затрачивая на это свое личное время, знания, опыт и душевные силы.

- Сегодня мы вместе подведем итоги и выработаем рекомендации, сформулированные на круглых столах и в комиссиях, с просьбой учесть их в предстоящей совместной работе. Мы хотим поставить себе новые задачи, отвечающие вызовам времени, побуждающие нас еще активнее и профессиональнее работать на благо нашей Ленинградской области и всей страны. Уверен, что наш совместный профессиональный и духовный потенциал выведет Общественную палату Ленинградской области в лидеры гражданского общества, - сказал, открывая пленарное заседание, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

Участников форума тепло приветствовал почетный гражданин Ленинградской области, бывший председатель Общественной палаты региона Юрий Трусов.

В адрес общественников было сказано много теплых слов, а еще больше поставлено актуальных задач, мотивирующих к дальнейшей деятельности.

Как отметил в своем выступлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, членам Общественной палаты нужно быть как никогда ближе к жителям региона.

- Общественная палата не связана с условностями и бюрократией, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Члены палаты могут поднимать злободневные темы, предлагать решения завтрашнего дня творчески и даже с риском, главное – в интересах региона и ленинградцев.

Один из таких значимых векторов - качество жизни.

- Общественная палата должна выступить экспертным и консолидирующим общество фактором. Качество жизни каждого россиянина, а в нашем случае каждого ленинградца, зависит от совместной работы государственных органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общества и каждого человека. И, конечно, Общественная палата здесь может выступать прочным связующим звеном, выстраивая конструктивные отношения и диалог между обществом, бизнесом и властью, - считает глава региона.

Актуальное направление - помощь героям СВО.

- От палаты нужна активная человеческая позиция. И в поддержке участников СВО, семей бойцов, и в сохранении памяти. У нас один из лучших социальных пакетов поддержки участников СВО и их семей, но поддержка должна быть не только материальная. Прийти в семью, поговорить, почувствовать, чем дышит семья, какая нужна помощь - вот это будет неравнодушная работа. И Общественная палата должна этим заниматься, и члены Общественной палаты должны ходить в семьи, должны встречаться, поддерживать и понимать, какие есть проблемы, - уверен Александр Дрозденко.

Губернатор также предложил ставить памятники героям СВО в парках и на благоустроенных территориях Ленобласти. В рамках пленарного заседания Александр Дрозденко наградил личными благодарностями и медалями Суворова участников СВО.

Форум, приуроченный к 15-летию Общественной палаты Ленобласти, проходил три дня на разных площадках в нескольких городах - во Всеволожске, в Гатчине, Сосновом Бору и Санкт-Петербурге. Программа форума была очень насыщенной.

Члены муниципальных палат могли принять участие в 10 круглых столах, на которых рассматривались самые актуальные вопросы: патриотическое воспитание молодого поколения, взаимодействие советов МКД с управляющими компаниями, роль наставничества, состояние окружающей среды и качества жизни, воспитание и образование, здравоохранение и многие другие. В результате обсудили направление развития региона практически по всем сферам жизни.

На пленарном заседании председатели комиссий областной палаты кратко резюмировали итоги работы.

Говорили, конечно же, и о том, как ветеранам боевых действий вернуться к мирной жизни. Так, Ирина Дрозденко, председатель комиссии по образованию и руководитель Мультицентра социальной и трудовой интеграции, одной из приоритетных задач считает реабилитацию и трудоустройство ветеранов СВО. Она обратила внимание на необходимость шире информировать жителей Ленинградской области о возможностях Мультицентра, чтобы охватить всех земляков, которые нуждаются в помощи.

Более половины встреч прошло в Гатчине. В редакции газеты «Гатчинская правда» обсуждали информационную политику и взаимодействие со СМИ.

В здании администрации состоялся круглый стол на тему «Реформа системы муниципального управления в регионе - задача сообщества общественных палат». Гатчинский муниципальный район первый и единственный в Ленобласти вступил в процесс реорганизации, став округом. Главе администрации Гатчинского муниципального округа Людмиле Нещадим предложили создать методический материал о первом опыте участия в муниципальной реформе.

По итогам работы круглого стола комиссии по здравоохранению было рекомендовано вернуться к системе распределения выпускников медицинских вузов, отменить монетизацию льгот, а также провести ревизию подвальных помещений медицинских учреждений.

Во всех круглых столах принимали участие и члены Общественной палаты Гатчинского района. Причем, как действующие, так и прошлых лет. Каждый участник выразил свое мнение и внес предложения в рекомендации, которые будут направлены, в том числе, в органы государственной власти.

Татьяна Можаева