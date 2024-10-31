Ленинградцам – новый цифровой сервис «Плавание для всех»

«В этом году с помощью цифровой платформы планируется предоставить 168 электронных социальных сертификатов на обучение плаванию отдельным категориям жителей Ленобласти, в том числе участникам СВО и членам их семей. До конца 2026 года сертификаты получат более 1000 человек», – пояснил председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Обучение базовым навыкам плавания осуществляется по 36-часовой программе, длительность одного занятия – 45 минут. Получить услугу с помощью электронных социальных сертификатов могут отдельные категории граждан Российской Федерации (либо его законный представитель) в возрасте от 7 лет, постоянно или временно проживающий на территории Ленинградской области. В их числе:

– инвалиды с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата;

– участники специальной военной операции;

– члены семей участников специальной военной операции.

Подать заявление на получение социального сертификата можно в специальном разделе ГИС СОЛО: https://sport47.lenreg.ru/certificates/ .

Потребуется пройти регистрацию, в личном кабинете пользователя заполнить данные свои/ ребенка, а затем форму заявления. После подтверждения успешного получения сертификата нужно выбрать программу, подать заявление на посещение бассейна с помощью кнопки «Записаться» и посетить бассейн для подписания договора и обучения.

Внедрение удобных цифровых сервисов для жителей – в числе ключевых приоритетов нацпроекта «Цифровая экономика».