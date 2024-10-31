За 3 квартала раскрыта почти половина преступлений

За девять месяцев число зарегистрированных преступлений на территории Гатчинского района снизилось на 9% и составило 1839. Снижение преступности наблюдается также во всех территориальных отделах полиции: на 69% – в Войсковицком, на 41% – в Вырицком, на 27% – в Коммунарском и на 42% – в Сиверском.

Раскрываемость оставляет желать лучшего

За девять месяцев раскрыто 882 преступления, общий процент раскрываемости составил 49,6% при среднеобластном значении 50,2%. По данному показателю Гатчинское УМВД занимает 16 место в области. Тяжких и особо тяжких преступлений было зарегистрировано 706, раскрыто – 257.

Количество краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, увеличилось на 16% и составило 552 преступления. Из их числа раскрыто 60, изобличено 26 человек, совершивших данные преступления.

Отмечаются положительные результаты в сфере выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия. За девять месяцев выявлено 192 преступления по линии незаконного оборота наркотических средств, в том числе 175 фактов сбыта. Раскрыто 82 преступления.

Наблюдается положительная динамика по раскрытию убийств – восемь за девять месяцев. Однако по остальным преступлениям показатели оставляют желать лучшего: за девять месяцев раскрыто 66 краж, один грабеж, три разбоя и три мошенничества. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оправдательных приговоров нет

Улучшилась работа подразделений по охране общественного порядка, благодаря проводимым оперативно-профилактическим мероприятиям удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных в общественных местах. За девять месяцев – 307 проявлений, на улицах – 211. Также благодаря принятым профилактическим мерам снизилось количество рецидивов – т.е. преступлений, совершенных лицами повторно. Вполовину сократилась подростковая преступность – за девять месяцев «дети» совершили семь преступлений.

За девять месяцев по «горячим следам» было раскрыто 457 преступлений. В производстве следствия находилось 1581 уголовное дело, в дознании – 870. При этом по линии следствия окончено расследованием 216 преступлений, дознанием – 165. Прокурором возвращено на дополнительное расследование 12 уголовных дел (на 18 меньше, чем в прошлом году). Суд вернул одно дело на доследование, оправдательных приговоров судами как в этом, так и прошлом году не выносилось.

Аварийность

Число ДТП за девять месяцев года выросло на 2% и составило 2310, однако количество аварий с пострадавшими уменьшилось на 13,4% – 142 за девять месяцев. В этих происшествиях погибло 35 человек (на 4 больше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе трое детей (в прошлом году не было погибших детей в авариях), 176 человек пострадали, в том числе 23 ребенка. Основные причины ДТП не новы: выезд на встречную полосу, нарушение правил проезда перекрестков и расположения транспортных средств на дороге, нахождение пешехода на проезжей части без цели перехода.

Всего за девять месяцев выявлено 18822 нарушения правил дорожного движения – почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Однако в разы увеличилось количество нарушений, совершаемых пешеходами. Взыскано 84,1% административных штрафов.

Фото Анастасии Новожиловой