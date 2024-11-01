Наталия Мараховец: услуги службы сопровождения бесплатны и оказываются на добровольной основе
Забота о детях в приёмных семьях и профилактика вторичного сиротства – вопрос серьезный. Этой работой в Выборгском ресурсном центре по содействию семейному устройству занимаются специалисты службы сопровождения замещающих семей.
Есть проблемы? Будем решать вместе
Чтобы было понятнее нашему читателю, отметим, что Ресурсный центр ранее назывался детским домом, так что ничего принципиально нового здесь нет. Тем не менее новое в работе этого учреждения есть. Сегодня мы хотим рассказать о работе отделения по содействию семейному устройству под руководством Наталии МАРАХОВЕЦ, которое специалисты называют Службой сопровождения. Педагог-психолог, социальный педагог и юрист, работающие в этом отделении, в прямом смысле слова сопровождают семьи, в которых живут приёмные или опекаемые дети, находятся рядом при первой необходимости.
Относительно недавно совместно с районным Управлением опеки и попечительства и АНО «Родительский центр «Подсолнух» (СПб) Служба сопровождения представила в Выборге проект «Спасательный круг: ресурсы сетевой помощи для опекунов-родственников». Цель проекта – поддержка семей с родственной опекой, в которых воспитываются младшие братья или сёстры, племянники или внуки, оставшиеся по разным причинам без попечения родителей, проект поддержан Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Во встрече участвовали советники директоров школ по воспитательной работе, школьные педагоги-психологи, социальные педагоги и другие представители профессионального сообщества.
Договоримся о терминах
Часто от специалистов можно слышать термин «замещающие родители», тогда как больше на слуху «приёмные родители» или «опекуны».
– «Замещающие родители» – термин не юридический, а скорее социальный, – поясняет Наталия Мараховец. – К замещающим семьям относятся опекунская (попечительская), приёмная и семья усыновителей. Наша служба создана именно для работы с замещающими семьями и детьми, воспитывающимися в них. В своё время президентом РФ была поставлена задача создания служб сопровождения замещающих семей в помощь органам опеки.
Наталия Мараховец напоминает, что с 2014 года началась реорганизация детских домов в ресурсные центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Подразумевается, что дети находятся в них временно, а затем обязательно должны быть устроены в семьи.
– Услуги службы сопровождения бесплатны, к ним можно прибегнуть только добровольно, – поясняет Мараховец. – На сопровождение семьи попадают по ходатайству органов опеки либо по личному заявлению. К примеру, специалисты Управления опеки выехали в семью, увидели проблему и сообщили её нам. При этом они стараются убедить семью, что ей нужна профессиональная квалифицированная помощь. Но есть такие ответственные родители, которые сами осознают: что-то не получается, у ребёнка появились проблемы в школе, возникли конфликты в семье, в социуме. Появляются и юридические вопросы с заменой взыскателей алиментов, со сбором документов и прочее. В таких случаях родители сами обращаются к нам за помощью.
Важно знать, что вам помогут
На данный момент в отделении получают безвозмездную услугу по сопровождению 52 замещающие семьи, в которых воспитываются 72 ребёнка. Хотя, подчёркивают в службе сопровождения, это было бы полезно всем замещающим семьям, особенно на начальном этапе. Специалисты диагностируют потребности каждой из них и совместно работают над решением проблем. Сопровождение по индивидуальным планам может длиться от трёх месяцев до нескольких лет.
– Наша основная задача – предотвращение вторичного сиротства. Под вторичным сиротством понимается отказ приемных родителей или опекунов от принятых в семью детей, для которых данное событие является сильной психологической травмой и может сильно повлиять на их дальнейшую жизнь.
И вторая основная задача – оказание помощи замещающим семьям по созданию благоприятных условий для успешной адаптации детей к жизни в новых условиях и интеграции в семейную систему для продолжительного и комфортного пребывания, развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях.
В своей практике специалистам службы сопровождения нередко приходится сталкиваться с сопротивлением замещающих родителей и их нежеланием принимать профессиональную помощь – людям кажется, что их берут, попросту говоря, на контроль. Наталия Мараховец в очередной раз поясняет, что служба сопровождения не является контролирующей организацией, а только оказывает помощь в разрешении проблемных и кризисных ситуаций, и бояться, а уж тем более стесняться своей беспомощности не стоит.
Учимся у «Подсолнуха»
Особенно ярко детско-родительские конфликты и конфликты с обществом проявляются в возрасте 12-18 лет. Нередки при таких обстоятельствах и проблемы в школе – нежелание учиться, прогулы, недопонимание во взаимоотношениях с педагогами. Урегулирование таких межличностных конфликтов – тоже в компетенции службы сопровождения. Залог успеха, подчёркивает Наталия Николаевна, в межведомственном взаимодействии:
– Специалисты нашего отделения работают в тесном взаимодействии с Управлением опеки и попечительства, образовательными организациями дошкольного, среднего и профессионального образования, учреждениями здравоохранения, отделом по делам несовершеннолетних Выборгского УМВД. С комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Выборгского района, отделом по молодёжной политике и Домом молодёжи, комитетом социальной защиты населения и другими государственными и муниципальными органами власти, общественными организациями и благотворительными фондами.
С сожалением Наталия Мараховец отмечает, что в Выборгском районе нет некоммерческих организаций и фондов, которые бы работали с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей. Единственным партнёром, занимающимся такой деятельностью и щедро делящимся наработанным опытом, является упоминавшийся выше петербургский Родительский центр «Подсолнух». Сотрудничество началось ещё в 2017 году.
В одном из последних совместных проектов с АНО «Родительский центр «Подсолнух» были разработаны эффективные инструменты работы с кровными замещающими семьями – чек-лист, заполняемый специалистами органов опеки и службы сопровождения. По нему наглядно видно, испытывает ли семья кризис и каковы проблемные моменты, на которых следует сделать акцент. Для жителей отдалённых посёлков Выборгского района, в которых не развита инфраструктура и нет возможности получить поддержку, особенно в период кризисной ситуации в семье, специалистами разрабатывается сетевая карта, которая помогает определить участников межведомственного взаимодействия на данной территории, включая родственников, друзей, соседей.
Возможность дистанционной работы с отдалёнными территориями очень актуальна для нашего района. Специалисты службы сопровождения постоянно ищут здесь наиболее эффективные формы работы, в том числе и с применением компьютерных технологий. Так, к примеру, индивидуальные консультации психолога и социального педагога можно получить по телефону или при помощи видеосвязи. К сожалению, не все замещающие семьи из района имеют уверенный доступ к интернету или устройства, с помощью, которых можно устроить видеоконференцию, а также необходимые для этого навыки (это в основном касается пожилых людей). Поэтому, подчёркивают в службе сопровождения, при необходимости проведения консультации для семей с детьми, имеющими ограничения по здоровью, или в экстренной ситуации специалисты могут выезжать в семью.
Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области