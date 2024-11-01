В Гатчине открылся сквер «Юность» с фонтаном!

Событие было настолько долгожданным и радостным, что несмотря на непогоду, первый снег и рабочий полдень, собрало очень много горожан.

Такое запомнится надолго – стильное современное оборудование детских площадок и тихих зон, стилизованные арт-объекты, величественные перголы и уютные скамейки, старые деревья и новые, еще зеленые клумбы – всё под слоем первого снега.

Первыми многочисленные игровые площадки, беседки и сцену сквера «Юность» опробовали дети. Как только снегопад немного поутих, начались семейные фотосессии в уютных уголках сквера.

В этот день на площадке «Юность» встретились все времена года, как в сказке «Двенадцать месяцев». Малыши лепили снежки в ожидании запуска по-летнему яркого, музыкального фонтана. Снегопад стих, пошел дождь, по дорожкам потекли ручьи. Началась развлекательная программа для детей и взрослых. Тут и царские особы со свитой, и скоморохи, и музыканты.

Кульминацией праздника стал пуск фонтана. Под музыку заплясали десятки разноцветных струй.

Радость открытия обновленного общественного пространства вместе с гатчинцами разделили депутат Государственной думы РФ Сергей Петров, глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Александр Русских.

Было отмечено, что объект культурного наследия приспособлен к современной жизни очень деликатно, все детали обновленного пространства «Юность» прорабатывались проектировщиками и воплощались в жизнь в тесном контакте с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Обновленный сквер стал прекрасным подарком Гатчине к 228-летию присвоения статуса города.

Татьяна Можаева