Как поднять гатчинскую медицину на должный уровень?

Исполняющий обязанности главврача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов рассказал о том, что сделано в больнице за последний год, поделился планами развития системы здравоохранения в Гатчинском округе. Участники встречи обсудили актуальные проблемы и пути их решения.

Лучшее лечение – это профилактика

Одним из приоритетных направлений в КМБ стала профилактическая работа: диспансеризация и профосмотры взрослого и детского населения. Были проведены встречи с руководителями предприятий, предпринимателями, на которых разъяснялась необходимость диспансеризации с возможностью выезда мобильной бригады медиков. Сотрудники Гатчинской КМБ организовали профосмотры маломобильных граждан на дому, а также была проведена 100% диспансеризация лиц, проживающих в социальных госучреждениях.

В общей сложности диспансеризацию прошли порядка 68% населения, профилактические осмотры – более 71%. Жители в возрасте от 18 до 49 лет проходят диспансеризацию, направленную на оценку репродуктивного здоровья. Профилактические осмотры прошли 29065 детей.

Отдельно на встрече было обращено внимание на то, что на базе поликлиники «Аэродром» открылся центр по лечению последствий ковида – для всех жителей Гатчинского округа по полису ОМС.

К гатчинским хирургам можно ложиться смело

В стационаре Гатчинской КМБ увеличено количество экстренных операций лапароскопическим методом. Как подчеркнул Ростислав Павлов, каждый аппендицит в любое время суток теперь оперируется лапароскопически (до февраля 2024 года в экстренной операционной такой возможности не было). Выросло общее количество и сложность малоинвазивных хирургических вмешательств – на желудке, печени, толстом и тонком кишечнике. При этом срок госпитализации сократился практически вдвое. Многое стало возможным благодаря обновлению оборудования: у хирургов появилась новая операционная стойка, операционный микроскоп и современные инструменты.

В урологическом отделении за 2024 год была оказана экстренная и плановая помощь более, чем 1500 пациентам, выполнено свыше тысячи оперативных вмешательств.

Отделения травматологии и ортопедии – гордость Гатчинской КМБ. 2-е травматолого-ортопедическое отделение, специализирующееся на оказании помощи пациентам с ортопедической патологией, было открыто минувшим летом. Медицинская помощь в отделении предоставляется всем жителям России с заболеваниями опорно-двигательного аппарата по полису ОМС. С момента открытия сделано около 200 операций.

Как рассказал и.о. главврача, в 2025 году в Гатчинской КМБ будет открыт центр эндокринологии для комплексного лечения пациентов. На сегодняшний день во 2-м хирургическом отделении проводятся операции по удалению щитовидной железы и ее долей, околощитовидных желез с использованием новейшего оборудования и технологий: интраоперационного нейромониторинга, ультразвукового скальпеля, микроскопической визуализации возвратного гортанного нерва. Использование специального клея обеспечивает комфорт для пациента: не требуется наложения дополнительной повязки и регулярных перевязок. Пациент может принимать душ сразу после операции.

- Наши хирурги постоянно учатся, – подчеркнул Ростислав Павлов. – Год назад я бы не лег к ним на операцию. Сейчас – без сомнения лягу.

КТ, рентген, маммограф

Претерпела инновации эндоскопическая и рентгенологическая служба больницы: приобретены две новые эндовидеоскопические стойки экспертного класса, решены проблемы мощностей, чтобы использовать все имеющееся рентген-оборудование. За 2024 год принято на работу пять рентгенологов и пять рентген-лаборантов. И – что важно: в КМБ появились медицинские инженеры, способные ремонтировать это оборудование.

В поликлинике на Аэродроме запущен новый компьютерный томограф. Введен в эксплуатацию новый маммограф в Сиверской больнице, установлен новый рентгенодиагностический аппарат в поликлинике на Урицкого. Отремонтировано несколько единиц дорогостоящего оборудования в Вырице. Отправлены заявки в комздрав на приобретение нового оборудования.

Для амбулаторных пациентов ожидание диагностического исследования сокращено с двух месяцев до трех недель.

«Кухня» для инсультников

В этом году в Гатчине поставили первые 10 кардиостимуляторов, и на следующий год эта цифра кратно увеличится. (Раньше кардиостимулятор устанавливали в областной больнице, ожидание составляло около года).

Как поделился Ростислав Павлов, в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения будет сделана «кухня» для ранней реабилитации пациентов после инсульта, чтобы люди начали ходить, выполнять простые бытовые действия – вместе со специалистами ЛФК и логопедами.

Что касается сердечно-сосудистой хирургии, в планах – кардиохирургия.

- В 2025 году мы будем делать операции на сердце. Я в это очень верю, – сказал Ростислав Владимирович.

Чтобы решить кадровую проблему в офтальмологии, для амбулаторного приема будут приглашаться ординаторы из клиник Петербурга. В планах – приобрести в стационар офтальмологический лазер для операций на сетчатке, а специалисты в больнице есть.

Зарплата медсестер растет

Как заметил Ростислав Павлов, средний медперсонал – это фундамент любого здравоохранения. В этом году принято на работу в Гатчинскую КМБ 33 медсестры, притом, что в предыдущие годы уволилось 135 человек. В следующем году в медицинском училище планируется выпуск – 100 человек. Больница ждет пополнение. Зарплата медсестер выросла, и к концу 2024 года вырастет еще на 40%. По словам и.о. главврача, в плане денежного довольствия медучреждение уже конкурирует с частными фирмами.

- Мы начали любить своих медсестер, а они в свою очередь стали любить нас и пациентов, – сказал Ростислав Владимирович.

Кроме того, в КМБ появилось много молодых врачей, в том числе обучавшихся по целевому направлению. Один из вариантов решения кадровой проблемы – приглашение специалистов из других регионов. В этом году в КМБ пришли работать 10 человек из Москвы, Петербурга, Ижевска, Пензы и других городов. Однако вопрос обеспечения врачами узких специальностей остается открытым.

Ростислав Павлов анонсировал переход на новую информационную систему: в Гатчинской КМБ появится единый портал, где колл-центр больницы и сайт «Госуслуг» будут синхронизированы.

Также и.о. главврача предупредил, что начинает активную работу амбулаторная служба:

- Все пациенты с грыжами, холециститами, камнями и т.п. будут направляться на операции. Нужно, чтобы наши хирурги оперировали в плановом порядке, а не экстренно среди ночи.

«Следующий год посвятим амбулатории»

После презентации Ростислав Павлов ответил на вопросы из зала. Жителей интересовала доступность амбулаторной медицинской помощи, кадровое обеспечение поликлиник и фельдшерских пунктов, наличие лекарств.

- Очень сложно попасть к детскому стоматологу…

- Кадры есть – не хватает площадей. После переезда детской стоматологии в отдельное помещение на 7-й Армии вопрос должен решиться.

- В Семрино есть отличный ФАП, хорошее помещение, но работает один фельдшер и больше никого. Кабинеты пус-

туют…

- Это проблема: молодежь не хочет идти работать в сельскую местность – несмотря на высокую зарплату, обеспечение жильем, дополнительные федеральные и региональные выплаты и программу «Земский доктор», по которой дают миллион рублей. Мы попробуем сделать вариант цифрового ФАПа вместе с большими агрегаторами, усилим работу выездных бригад – например, «Автобус здоровья», который будет курсировать в сельской местности.

Отвечая на вопросы по поводу сельских амбулаторий, Ростислав Павлов рассказал, что проектно-сметная документация для строительства амбулатории в Мариенбурге уже готовится, документация для капремонта амбулатории в Тайцах – почти готова, сам ремонт запланирован на 2025 год. В Больших Колпанах ожидается либо строительство нового ФАПа, либо капремонт старого.

- Есть стратегия на три года, туда входит ремонт всех амбулаторий, ФАПов: ждем выделения финансирования. Когда появится конкретный план, мы проведем еще одну встречу, – пообещал Ростислав Владимирович.

Это, в частности, и ответ жителям Кобралово, которые просят построить быстровозводимый ФАП – старое помещение совсем плохое…

Как пояснил доктор Павлов, в этом году решались первоочередные проблемы стационара. Следующий год будет посвящен амбулатории, в том числе отдаленным фельдшерским пунктам:

- Задача этого года была – закрыть «дыры», отдать долги и набрать кадры. Сейчас людей подсобрали – будем двигаться дальше.

- Микрорайон Речной обслуживается поликлиникой на Аэродроме. А три удаленных улицы в поликлинике не обслуживают, посылают в Большие Колпаны, что очень неудобно. Нельзя ли прикрепить жителей к поликлинике «Аэродром»?

- Прикрепим.

- В Гатчинской больнице нет онкологического отделения, и это очень плохо отражается на пациентах…

- Я сам – хирург-онколог и очень надеюсь, что комитет по здравоохранению Ленобласти даст нам возможность открыть онкологическое отделение. Гатчинская клиническая межрайонная больница готова лицензироваться и оказывать пациентам онкологическую помощь. Кадры есть.

…Помимо наболевших вопросов, на встрече звучали и благодарности врачам Гатчинской КМБ. Ростислав Павлов анонсировал проект «Активное долголетие» (впервые в Ленобласти): в 2025 году в Гатчине стартует группа «Гатчинский долгожитель»: запланирована масса мероприятий для максимального обследования жителей старшего возраста.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина поделилась с собравшимися хорошей новостью: по обращению пятерки парламентариев от Гатчинского округа глава региона утвердил увеличение депутатского фонда с 11 до 15 млн рублей, и каждый из пятерых депутатов четыре миллиона будет направлять на гатчинское здравоохранение.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим резюмировала: «Объединяя все ресурсы, мы сделаем все возможное для поднятия гатчинской медицины на должный уровень».

Екатерина Дзюба