Благодарность за службу!

Сергей Петров вручил подарки и благодарственные письма за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, проявленный профессионализм и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел.

В числе награжденных – заместитель начальника 102 отделения полиции УМВД России, майор полиции Унан Макарян; оперуполномоченный группы уголовного розыска 103 отдела полиции УМВД России, капитан полиции Михаил Дудкин; старший участковый уполномоченный полиции группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 104 отдела полиции УМВД России, капитан полиции Александр Петричице; старшие инспекторы отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних УМВД России – майор полиции Екатерина Зайцева и капитан полиции Наталья Дмитриева.

- Благодарю вас за службу! Несмотря на трудности, вы достойно и честно делаете свое дело, которое необходимо Гатчинскому округу, Ленинградской области и всей нашей стране, – сказал Сергей Петров.

Татьяна Можаева