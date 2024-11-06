Глава администрации и молодые учителя: о развитии образования и не только

За последние три года образовательные учреждения Гатчинского округа пополнили 124 молодых педагога. Только в 2024 году приступили к работе 43 молодых специалиста. Более 20 из них приняли участие в диалоге с властью.

Общение с молодыми педагогами проходило в библиотеке школы № 12 в неформальной обстановке за чашкой чая. В разговоре о важном вместе с главой администрации Гатчинского округа Людмилой Нещадим приняли участие заместитель главы администрации Павел Иванов и председатель комитета образования Марина Шутова.

- Гатчинская система образования по праву занимает лидирующее место в регионе и регулярно пополняется сильными и уверенными в себе педагогами, способными внести инновационные идеи в методику образовательного процесса, – сказала, обращаясь к молодым учителям, глава администрации округа.

Людмила Нещадим рассказала о перспективах развития образования в Гатчинском округе, строительстве новых образовательных учреждений и предложила вместе обсудить, какие необходимо создать условия, чтобы наполнить их учителями.

В ходе встречи обсуждалось несколько злободневных тем. Один из первых вопросов адресованных главе администрации Гатчинского округа – о денежных выплатах молодым учителям.

- Выпускникам, приступившим к работе в год окончания образовательного учреждения (получения диплома) и принятым до 1 сентября текущего года на работу в муниципальное образовательное учреждение, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области № 638 выплачивается единовременное пособие в размере 60 тысяч рублей; в соответствии с постановлением администрации Гатчинского муниципального района № 4343 – единовременное пособие в размере 23 тысячи рублей. Кроме того, молодым педагогам в соответствии с

постановлением правительства Ленинградской области № 985 после первого, второго и третьего года работы в муниципальном бюджетном образовательном учреждении производится ежегодная выплата в размере 100 тысяч рублей, – сообщила Людмила Нещадим.

Также она напомнила, что в Гатчинском округе действует программа предоставления жилья работникам социальной сферы, в том числе и педагогам. Конечно, при реализации этой программы существуют определенные трудности, но, тем не менее, молодые педагоги, как и другие, могут претендовать на получение жилья. Наиболее доступный вариант – получение жилья социального найма.

Постановлением правительства № 963 предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, состоящим в штате по основному месту работы и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах.

Решением Совета депутатов Гатчинского района № 301 установлена дополнительная мера социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений в виде денежной компенсации за аренду жилых помещений, которая составляет 3750 рублей.

Руководители округа вместе с молодыми учителями обсудили процесс муниципальной реформы: преобразование Гатчинского района в округ, а также преимущества проекта «Гатчина – столица Ленинградской области».

Молодых учителей интересовали нюансы оплаты труда, модернизация школьной инфраструктуры и возможность открытия в следующем учебном году новых профильных классов.

- Уверена, у этой команды молодых учителей впереди большое будущее, – подвела итоги встречи Людмила Нещадим.

Изучайте молодёжные тенденции!

В ожидании высоких гостей удалось познакомиться с будущим гатчинского образования. Среди них – учитель физкультуры Гатчинской школы №12 «Центр образования», житель города Коммунара Степан Кичатый. После окончания ЛГУ им. А.С. Пушкина сначала получил направление в Коммунарскую школу №3, где сам учился и проходил практику, а потом ему предложили работу в новой школе в Гатчине. Степан Даниилович ведет уроки физкультуры с 5-го по 8-й классы. Молодой, красивый, стройный, а еще спокойный и уверенный в себе – у такого педагога должно хотеться учиться хорошо. А как убедительно он говорит о важности своего предмета! О том, что на уроках физкультуры мы развиваемся и физически, и духовно, и интеллектуально. Слушаешь и убеждаешься: движение – это жизнь.

- В этой школе я начал работать 1 сентября. Сейчас у меня идет процесс «акклиматизации». Постепенно начинаю постигать такую высокую и ответственную профессию как учитель физической культуры. Очень благодарен коллегам, которые всегда готовы протянуть руку помощи. Сейчас время очень быстро меняется. Когда я учился, дети были более спортивными, а уроки физкультуры для них - счастьем. Сейчас другая ситуация. Моя задача – сначала заинтересовать уроками физкультуры, а потом, когда заинтересую, перейти на этап развития физических навыков. И технических навыков, если это касается игровых видов спорта, – говорит Степан Даниилович.

Ему 22 года. Несмотря на то, что сам окончил школу недавно, уже не всегда понимает современных детей.

- Могу дать совет молодым учителям, которые, как и я, не попадают в их ритм: изучайте современные молодежные тенденции, непосредственно изучайте их сленг, выражения, чтобы понимать, о чем они в данный момент разговаривают, – советует Степан Даниилович.

Учителя начальных классов Гатчинский лицей №3 Вита Фролова и Ольга Малышева с гордостью рассказали об обновлениях, которые происходят в лицее: это новые специалисты, новые идеи, новые проекты.

- У нас в лицее открываются инженерные классы. И мы уверены, что позитивные изменения только начались, многое впереди. Дети все разные и интересные. Администрация школы всегда готова помочь, за что мы ей благодарны. Работать очень комфортно, – говорят Вита Дмитриевна и Ольга Андреевна.

Татьяна Можаева