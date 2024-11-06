Или бегом, или пешком!

Гатчинский полумарафон – это спортивное событие, которое объединяет любителей спорта и их семьи, организаторов, волонтеров, жителей и гостей города. На несколько часов Гатчина станет беговым центром Ленинградской области и всей России.

В 2024 году заявки на участие подали рекордное число участников – 4990 бегунов, представляющие 9 стран – Боливию, Бразилию, Израиль, Германию, Казахстан, Беларусь, Украину, Эстонию, 60 субъектов Российской Федерации, 348 городов. За 15 лет Гатчинский полумарафон вырос в 51 раз: с 97 до 4990 участников

Время стартов на перекрестке улиц Красной и Соборной:

- 10 км в 10.30;

- 2 км в 10.40;

- 21.1 км в 12.

Награждение на перекрестке улиц Соборной и К. Маркса:

- 11.15 – церемония награждения абсолютных победителей 2 км (1–3 место) и 10 км (1–3 место);

- 13.30 – церемония награждения абсолютных победителей 21.1 км (1–10 место).

С первого года проведения полумарафона по центральным улицам, гатчинский старт имеет самые высокие рейтинги среди участников и во Всероссийском беговом движении (с 2016 и по 2023 годы Гатчинский полумарафон входит в Топ-6 российских пробегов по числу финишеров на дистанции 21 км 97,5 м, пропуская вперед только старты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где инфраструктура имеет повышенную пропускную способность участников).

10 ноября с 9.00 до 15.00 Гатчина станет пешеходной:

- по пр. 25 Октября на участке от Революционного переулка до ул. Рощинской;

- по ул. Хохлова на участке от

пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д.11 Б;

- по ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинской;

- от перекрестка ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;

- по ул. 7 Армии от ул. Крупской до проспекта 25 Октября;

- по ул. Рощинской на участке от пр. 25 Октября до ул. Волкова;

- по ул. Красной от Госпитального переулка до Революционного переулка.

Будет введено двустороннее движение 10 ноября с 09.00 до 15.00 по улице Карла Маркса от ул. Радищева до ул. Гагарина.

Если у вас запланированы 10 ноября поездки, учтите, пожалуйста, время перекрытия движения автотранспорта в городе.

Рекомендуем припарковать машину в месте, свободном от маршрута: парковки у Дома Культуры (пр. 25 Октября, д.1), у бассейна «Волна», ТЦ «Окей», ТЦ «Кубус», на парковках по улице Чехова вдоль железной дороги.

Сайт мероприятия: https://gatchinahalf.ru/. Официальная группа в ВКонтакте: https://vk.com/gatchinahalfmarathon

Информация и фото оргкомитета марафона