Ленобласть обеспечивает бесплатным питанием школьников

«Мы в Ленинградской области создаем условия, чтобы детям, в том числе из многодетных семей, было комфортно учиться. Бесплатное горячее питание — это, в первую очередь, про комфорт и доступность льгот, которые получают семьи с детьми в Ленобласти», — подчеркнул Александр Дрозденко.

В Год Семьи в 2024 году число ленинградских школьников, бесплатно питающихся в школьных столовых, возросло на 1 300 человек — до 120 000 обучающихся.

С 2023 года в образовательных организациях Ленинградской области вместе с командой заботы47 реализуется проект по усовершенствованию питания в школах, запущены нововведения: школьные кафе-буфеты и вариативное меню, где школьники могут выбирать, что хотят съесть из представленных в определенный день блюд.

С помощью сервиса ГИС СОЛО с 2024 года родители детей, которые бесплатно питаются в школе, могут заранее выбирать блюда из школьного меню: это делает питание школьников персонализированным, а распределение продуктов рациональным.