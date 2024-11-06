Уроки истории в музее Гатчины

Интерес к революционным событиям 1917 года не угасает уже более ста лет и едва ли угаснет в ближайшем будущем. Они являются краеугольным камнем в истории СССР и напрямую касаются современной истории всех постсоветских государств.

В революционном 1917 году события стремительно сменяли друг друга. В течение всего лишь одного года произошли Февральская и Октябрьская революции, была свергнута монархия, а затем низложено и Временное правительство. Огромная масса людей хлынула в политику, шла ожесточенная борьба за власть. Как события общероссийского масштаба отразились на жизни тихого дворцового городка и какую особенную роль сыграла Гатчина в событиях 1917 года? Об этом рассказала сотрудник музея Евгения Владимировна Воронюк.

Вместе с лектором участники встречи погрузились в эту сложную эпоху, попытались осознать представленные факты, примерить на себя, оценить не только происходившее 107 лет назад, но и нынешние события, потому что история, как известно, повторяется.

Участникам музейного лектория был продемонстрирован документальный фильм «Гатчина. Год 1917» (реж. Р.Н. Мацегоро).

Для более глубокого изучения темы Евгения Владимировна рекомендовала книги: «Гатчина. Год 1917-й (глазами горожан)» Анастасии Дмитриенко (в которой на основе архивных документов и воспоминаний современников анализируется положение, в котором оказались жители города в феврале 1917 года), «Дворец и парк Гатчины – в документах, письмах и воспоминаниях. 1881 – 1917», «Приоратский дворец в Гатчине» Тамары Паршковой и «Гатчина» А.Ф. Керенского, 1922 года издания.

Татьяна Можаева