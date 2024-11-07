Гатчина: дайджест культурных событий

Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21

9 ноября 12.00 – «Переполох на горе Блоксберг», детский спектакль театра-студии «За углом» (0+)

9 ноября 14.00 - «Цирковые виражи»: шоу-программа НСК «Цирк «Гротеск». Цена билета 400 руб. (0+)

9 ноября 18.00 – «Ах! Эти дамы!», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

10 ноября 17.00 - «Я стою у ресторана», спектакль театра-студии «За углом» (16+)

16 ноября 12.00 – «Поющий поросенок», детский спектакль театра-студии «За углом» (0+)

Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29

9 ноября 16.00 – творческий вечер «Назад в 90-е» в арт-кафе «Компромисс». Вход свободный (12+)

10 ноября 12.00 – «Кот в сапогах», детский спектакль Гатчинского ТЮЗа (0+)

16 ноября 18.00 - литературно-музыкальный салон К.Л.Ю.В. представит композицию «Окутали город осенние боги», В. Набоков. 60 каб. Вход свободный (16+)

Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 66

10 ноября 17.00 – Гатчинская городская филармония приглашает на концерт-лекцию «О музыке П.И. Чайковского», первый концерт из цикла лекций «Книга на сцене». Первая лекция цикла посвящена книге Б.В. Асафьева «О музыке П. И. Чайковского». Наряду с музыкой П.И. Чайковского и рассказом о книге, в программе прозвучат произведения Б.В. Асафьева. Автор, ведущая и исполнитель – Анна Ковалева. Цена билета 400 рублей (6+)

Киноконцертный зал «Победа», пр. 25 Октября, 5, т. 215-16

12 ноября 16.00 - танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем». Цена билета 200 руб. (18+)

«Огниво» Россия, приключения/фэнтези (6+)

«Дикий робот» США, мультфильм/фантастика/приключения (6+)

«Любовь Советского Союза» Россия, история/драма (16+)

«Веном: Последний танец» Великобритания/Мексика/США, фантастика/боевик/триллер/приключения (16+)

Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66

Выставка работ учащихся и педагогов Гатчинской ДХШ (0+)

Выставка графики Юлии Павловой (0+)

10 ноября 12.00 - музейное занятие «Птицы - хранители Гатчины». Расскажем о зимующих птицах в Гатчине и Ленобласти, истории праздника «Синичкин день», а также поиграем и создадим открытку. Стоимость 150 руб. Предварительная запись по телефону: 8-81371-214-66 (6+)

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13

Выставка «Китайская коллекция И.Б. Смирнова» (0+)

Выставка работ Екатерины Ярославцевой «Акварельный скетчинг» (0+)

9 ноября 14.00 - Исторический клуб. «Генеалогия и история семьи: сходство и различия». Рассказывает О.В. Альбедиль (12+)

10 ноября 12.00 - первый мини-фестиваль настольных ролевых игр в Гатчине. Клуб «Логово в книгах» приглашает погрузиться в чудесный мир воображения. На фестивале будут: презентации новых игр, лекции и обмен опытом, ярмарка с новинками от издательств и студий разработки НРИ, настольные и настольные ролевые игры. Вход свободный (12+)

15 ноября 17.30 - «Группа поддержки читателей». Встреча любителей книг и чтения (12+)

Детская библиотека, ул. Хохлова, 16, т. 320-23

«Как стать Робинзоном? Робинзонады литературные и реальные. Разговор за круглым столом (по предварительным заявкам) (6+)

«О небесных оленях, зайчишке-трусишке и рыжей лисе»: игровая программа по сказкам народов (по предварительным заявкам) (6+)

«Уголки России»: выставка-путешествие (6+)

«Гатчина. Зимние пейзажи»: выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9 (0+)

«Парад сказочных мам»: выставка рисунков студии «Диалог-ART» (0+)

Библиотека-филиал №2 «Чудо», ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13

«Милая мама моя» - выставка-признание в любви к Дню матери (0+)

«У нас единая планета. У нас единая семья»: книжная выставка (0+)

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Зверевой, 15а, т. 71-610

«Гатчина и окрестности». Выставка керамических работ учеников и преподавателей Детской художественной школы города Гатчины в 50-й юбилейный учебный год (0+)

«Творчеством живу…». Выставки художников Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой (Гатчина) (0+)

11 ноября 13.40 - «Доброта вещь удивительная». Нравственные диалоги с подростками (12+)

12 ноября 11.00 - «Здравствуй, Книга!». Знакомство с библиотекой (6+)

13 ноября 11.00 - «Воробьи, синицы и другие птицы…». Экологический праздник, посвященный Синичкиному дню (6+)

12 ноября - «Я русский по складу, по сути»: российский писатель Юрий Поляков. Диалоги у книжно-иллюстративной выставки к 70-летию со дня рождения (16+)

12 ноября «Поэт и Муза». Выставка-вернисаж оцифрованных картин из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина (16+)

Духовно-просветительский центр Покровского собора, Гатчина, ул. Красная, 1Б

Выставка современной иконописи «Заступники земли русской» (6+)

Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца (Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78)

9 ноября 15.30 - концерт-приношение композитору Исааку Шварцу «Мелодии души». В исполнении замечательной пианистки, лауреата международных конкурсов Татьяны Пичкаевой прозвучит фортепианная музыка Исаака Шварца.

Вход свободный. Предварительная запись обязательна! Записаться можно по телефону: +7 (921) 590-57-78 (6+)

16 ноября 15.30 - музыкальная программа «Соприкасаясь с невидимым» ﻿автора-исполнителя Константина Сиверского. В программе ﻿примут участие ﻿автор ﻿передачи «Лаврские встречи» ﻿священник ﻿и музыкант ﻿Анатолий Першин, ﻿писатель ﻿Людмила Ильюнина, ﻿сотрудник ﻿музея А. Блока Анна Макарова, ﻿ ﻿заведующая Сиверской библиотекой ﻿им. ﻿А. ﻿Майкова Светлана ﻿Спиридонова. ﻿Цена билета – 150 руб. (6+)

Высокоключевая сельская библиотека, пос. Высокоключевой, пр. Большой, д. 35а, т. 5-87-21

Выставка картин Юлии Трудовой «Север – это по любви» (6+)