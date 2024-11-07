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В Гатчине улица Карла Маркса стала двухсторонней

На улице Карла Маркса (участок от ул. Гагарина до ул. Радищева) изменена схема движения - теперь дорога стала двухсторонней для всех транспортных средств.

Рубрики:  Дороги

Такое решение было принято на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения Гатчинского района по результатам рассмотрения обращений граждан.