В Гатчине улица Карла Маркса стала двухсторонней

Героями не рождаются – героями становятся. Андрей Амальский ушел на фронт добровольцем не ради денег, чинов и славы. Он достойно сражался, проявил свои лучшие качества как защитник Отечества и верный товарищ, спас не один десяток жизней – и потерял свою. Мастер на все руки, участник исторических реконструкций, поклонник Бродского, преданный семье романтик и мечтатель – в сорок лет Андрей Геннадьевич Амальский круто изменил траекторию судьбы и стал героем войны первой четверти XXI века.