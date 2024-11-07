Все краски осени – в Центре информационных технологий

Открытие коллективной выс-тавки состоялось 27 октября. Выступая с приветственным словом, председатель Гатчинского товарищества художников Геннадий Садомовский отметил, что с

2022 года члены товарищества сделали 85 коллективных и персональных выставок:

- Эта выставка организовалась спонтанно благодаря коллективу Центра информационных технологий, любезно предоставившему выставочное пространство. Мы решили посвятить выставку яркому и многообразному времени года – осени.

Как заметил Геннадий Садомовский, работ собралось много – около полусотни. Свои творения – натюрморты, пейзажи, включая виды Гатчины – представили 25 авторов. Организаторы долго размышляли, как скомпоновать разные по настроению и замыслу картины, но «развеску» подсказала сама «героиня» вернисажа: решили пойти от «осени первоначальной» – к «пышному природы увяданью» и к поздней осени, когда природа замирает в преддверии зимы.

Участники выставки в очередной раз продемонстрировали правоту утверждения: талантливый человек талантлив во всем, а художник – личность многогранная. Так, Юрий Чудновский прочитал две стихотворные пародии в духе передачи «Вокруг смеха» на поэтическое творчество авторов 1980-х годов. Иван Радюкевич исполнил несколько «осенних» фортепианных пьес собственного сочинения из цикла «Времена года».

Новая выставка в Центре информационных технологий состоит из двух экспозиций. Вторая часть под названием «От рассвета до заката, между ними – жизнь» – это работы кисти Нонны Деминой, члена Гатчинского товарищества художников, отметившей недавно свой юбилей. Коллеги тепло поздравили Нонну Николаевну с днем рождения и с открытием персональной выставки:

- Мы рады, что в наших рядах есть такая красивая энергичная женщина, которая умеет с помощью красок передавать все эмоциональные переживания, соотносясь с движением своей души, – говорится в поздравительном адресе.

Вернисаж в Центре информационных технологий продлится до 22 ноября.

Андрей Соколов