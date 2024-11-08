Школа дизайна в Гатчине: имя обязывает

Глядя на современные интерьеры и оборудование, креативных мастеров и коллекции Школы дизайна, большинство гостей даже не представляет, что история этого учебного заведения в Гатчине на улице Карла Маркса, д. 17 началась 75 лет назад. Гатчинское швейное училище, лицей «Мода» – как бы оно не называлось, всегда гремело славой.

Новый виток истории начался, когда в этом же здании открылся технологический факультет

ГИЭФПТ, а в 2022-2023-м учебном году – Школа дизайна с правами факультета. Она сразу заявила о своих амбициозных планах и, пройдя конкурсный отбор, вошла в федеральную программу «Профессионалитет». На площадке Школы дизайна ГИЭФПТ начал создаваться образовательный кластер по отрасли «Искусство и креативная индустрия». В этом году после масштабного ремонта Школа дизайна предстала в новом формате – яркие аудитории и светлый, нарядный холл, современные мастерские и высокотехнологичное оборудование. Студентам хочется творить и радовать!

Преобразование прошли класс инновационных технологий в дизайне, инновационный раскройный цех, зона легкой женской одежды, класс визажа и стилистики, класс парикмахерского искусства с зоной парикмахерского искусства и визажа, а также учебные аудитории, рекреации, лестницы. Ремонт выполнен за счет федеральной и региональной субсидий.

Гости института оценили масштаб преобразований и ознакомились с коллекциями одежды, разработанными студентами, которые уже полюбились общественности и являются победителями различных премий и конкурсов.

- Думаю, результатом этой работы станут новые коллекции одежды, победы студентов в конкурсах и, конечно же, гарантированное трудоустройство выпускников. У наших ребят есть замечательная возможность на хорошо оснащенных современных площадках при поддержке грамотных наставников-педагогов, мастеров производства действующих предприятий развивать и оттачивать свои навыки и идеи, – считает ректор ГИЭФПТ Александр Туфанов.

«Мой герб»: история – мода - история

Еще одним подарком для гос-тей стал показ одной из последних коллекций одежды – «Мой герб». На создание этого проекта юных дизайнеров вдохновила геральдическая символика городских и сельских поселений Ленинградской области. Следует отметить, что большинство из них – уже история, так как это поселения Гатчинского района, которые объединись в один Гатчинский округ.

«Холстом» для творческой мысли были выбраны молодежные куртки-бомберы. А средством раскрытия идеи стало использование традиционных приемов декорирования одежды: лоскутное шитье, аппликация, трафарет, штамп, свободная роспись и их творческий микс с современными техниками.

- У нас появилась уникальная стартовая платформа для молодых дизайнеров, где они могут воплощать свои смелые идеи и стать настоящими профессионалами креативной индустрии. Благодаря такой модернизации мы выйдем на высочайший уровень подготовки специалистов, – уверена декан факультета, дизайнер международного уровня Елена Бадмаева.

Кадры решают все

Во время проведения расширенного совещания председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва рассказала о развитии системы среднего профессионального образования, удовлетворении кадровых потребностей региона, реализации проекта комитета образования «Профессионалитет. Регион» и взаимодействии с работодателями через информационную систему «Работа в России».

Учитывая нехватку квалифицированных рабочих и специалистов практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, вопросы поднимались крайне злободневные.

- За последние три года в областных учреждениях СПО общее количество мест увеличилось на 16%. Но мы видим, как растет потребность в кадрах, и ставим задачу обеспечить ежегодный рост на 10%, – сообщила Вероника Реброва.

Представители региональных комитетов и предприятий Ленинградской области выступили с информацией о трудоустройстве выпускников учреждений СПО, поделились опытом заключения договоров о целевом обучение по новой модели через подачу предложения на портале «Работа России» и о содействии в подготовке кадров для АПК Ленинградской области.

Татьяна Можаева