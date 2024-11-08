Творческая мастерская для ветеранов СВО

В творческой мастерской, организованной фондом «Защитники Отечества», участвовало 30 ветеранов, прошедших экспертный отбор, из 19 регионов России.

На протяжении пяти дней гатчинские фронтовики участвовали в мастер-классах по литературе, музыке и изобразительному искусству под руководством именитых деятелей культуры, среди которых писатель Захар Прилепин, Анна Ревякина, группа «Зверобой» и певец Аким Апачев, сотрудники Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова и многие другие.

- Потрясающие люди с нами работали. Люди со всей страны, которые относились к нам со всей душой. Занимались разным: и писали, и рисовали, и фехтовали, и танцевали. И актерскому мастерству нас учили, как правильно дышать, и вокалу, как правильно писать, ритмы строить. Информации столько, что мне за год будет даже не переварить. Это на всю жизнь воспоминания! Никогда не думал, что вообще у меня в жизни может такое произойти, – поделился впечатлениями Сергей Грохольскис.

По итогам обучения состоялся отчетный концерт, на котором наши ветераны продемонстрировали свои достижения.

- Мы, фонд «Защитники Отечества», активно поддерживаем ветеранов в их культурном и творческом развитии. Хочу отметить, что из тридцати ветеранов по всей стране сразу двое из Ленинградской области приняли участие в творческой мастерской. Это доказывает, что наши ветераны не только сильные и мужественные, они у нас еще и талантливые», – прокомментировал руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленобласти Сергей Галяев.

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филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленобласти