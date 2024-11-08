В Гатчинском округе активно голосуют за мобильный интернет в селах

Более 3,1 тыс. ленинградцев уже приняли участие в голосовании на портале Госуслуг. За последние 3 недели количество жителей региона, отдавших свои голоса, увеличилось практически в 2 раза. Больше всего голосов собрали деревни Кобрино, Монделево и Зайцево Гатчинского района.

«Создание современной инфраструктуры связи в малых селах и деревнях поможет преодолеть цифровое неравенство и обеспечить гражданам доступ к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Минцифры России продолжает принимать голоса за малочисленные населённые пункты, где в следующем году в приоритетном порядке будут строить базовые станции. Голосование продолжится до 17 ноября.

Проголосовать можно не только на Госуслугах (https://www.gosuslugi.ru/inet), но и направив письмо в Минцифры по почте (123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2).

Видеоинструкция: как проголосовать на Госуслугах (https://vk.com/video-73442711_456239663)

Голосование проводится по программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Программа предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи и обеспечение высокоскоростным доступом в интернет малых населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек.

Благодаря УЦН 2.0, за 3 года мобильный высокоскоростной интернет уже появился в 14 населенных пунктах Ленинградской области с населением 100-500 человек. До конца этого года базовую станцию 4G установят в поселке Свободном Выборгского района.