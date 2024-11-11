Сезонные скидки на подписку на "Гатчинскую правду"!
С 11 по 18 ноября подписаться на периодические издания на сайте и в отделениях Почты России можно со скидкой от 20%. Совместно с издательскими домами компания снизит стоимость подписки более чем на 200 газет и журналов, в том числе и на газету «Гатчинская правда».
Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.
На сайте выписать периодику можно для себя или для родных и близких. Кроме того, клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес социальных учреждений. Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и необходимые издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте Почты России в разделе акции «Дерево добра».
Стоимость подписки на 2025 год на газету «Гатчинская правда»:
- на 1 месяц
П4237 - 122,76 руб.
- на 1-е полугодие
П4237 - 736,56 руб.
- на 12 месяцев
Г4237 - 1562, 48 руб.