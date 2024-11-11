Сезонные скидки на подписку на "Гатчинскую правду"!

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов, которые оформляют подписку при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

На сайте выписать периодику можно для себя или для родных и близких. Кроме того, клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес социальных учреждений. Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и необходимые издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте Почты России в разделе акции «Дерево добра».

Стоимость подписки на 2025 год на газету «Гатчинская правда»:

- на 1 месяц

П4237 - 122,76 руб.

- на 1-е полугодие

П4237 - 736,56 руб.

- на 12 месяцев

Г4237 - 1562, 48 руб.