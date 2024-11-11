Триумф русского романса в Гатчине

«Гатчинскую Романсиаду» ждут и к ней готовятся как исполнители романса, так и его поклонники. Тринадцатый конкурс, где даже мистическое число «13» было мастерски обыграно в музыкально-поэтическом действе, стал настоящим триумфом русского романса.

Гости гала-концерта вновь услышали прекрасные голоса исполнителей романса из Санкт-Петербурга, Москвы, Симферополя, Череповца, Оленегорска, Иркутска, Новокузнецка и Республики Коми, а также из Китая, Узбекистана и Азербайджана. Как всегда, порадовали и гатчинские исполнители. Среди них – именитые гости «Гатчинской Романсиады», лауреаты и дипломанты конкурса, а также поющий художественный руководитель «Гатчинской Романсиады», бессменный ведущий гала-концертов Борис Демин.

Впервые в своей истории гала-концерт конкурса проходил на сцене театрального зала Гатчинского дворца, что позволило создать особую романтическую атмосферу, так созвучную русскому романсу. Этот замечательный вечер стал шикарным подарком ценителям русского романса - тонким, умным, интеллигентным, проницательным зрителям, заполнившим большой театральный зал.

Из года в год высокий уровень «Гатчинской Романсиады» подчеркивает состав жюри. Подводя итоги конкурса, Борис Демин поблагодарил за сотворчество и приятное взаимодействие Марию Людько, Владимира Вьюрова, Александра Кагана, Ирину Шабордину, Галину Ефимову, а также каждого поименно, кто внес свой личный вклад в организацию большого праздника романса. Особые слова благодарности были адресованы Галине Преображенской, которая много лет назад придумала ежегодный Международный конкурс молодых исполнителей русского романса «Романсиада» и, распространяя певческую культуру по всей стране, включила в географию конкурса Гатчину.

Прекрасным подарком для поклонников романса стало выступление на гала-концерте музыкантов ансамбля «Золотой состав» под руководством блистательной Дины Каминской.

Громкие овации публика дарила Николаю Копылову, Марии Елизаровой, Георгию Новицкому, Павлу Шнипову, Екатерине Ивановой, Николаю Землянских и Фатиме Мазуровой.

Два конкурсных дня, пролетевшие как мгновение, открыли новые имена, познакомили с новым прочтением давно известных романсов и вновь утвердил всех - от оргкомитета до членов жюри, что интерес к романсу в нашей стране не угаснет никогда, особенно, когда собирается настоящая команда единомышленников.

По традиции гала-концерт «Гатчинской Романсиады» завершился исполнением знаменитого романса «Калитка», написанного в конце XIX века жителем Гатчины, поэтом Алексеем Будищевым.

Поздравляем всех победителей XIII-го Международного конкурса исполнителей русского романса «Гатчинская Романсиада-2024»!

Номинация «Молодые исполнители»

Гран-при - Фу Цзюнь-Цзянь, Китай;

1 место - Чжоу Жои, Китай;

2 место – У Цзын, Китай и Дарья Сертукова (Оленегорск, Мурманская обл.);

3 место - Елена Соловьева (Новокузнецк, Кемеровская область) и Дарья Силигова (Иркутск).

Специальные номинации:

«Лучшее исполнение современного романса»

Озоджон Мурабов (Узбекистан);

Мария Моор Ухта, республика Коми.

«Лучшее актерское прочтение романса»

Теймур Казимов (Азербайджан, Баку).

Дипломант конкурса

Надежда Ковалева (Симферополь).

«Лучший концертмейстер»

Елена Лебедева (Санкт-Петербург).

Номинация «Лучшее исполнение произведения В.А.Гаврилина»

Анна Елисеева (Москва).

Номинация «Профессионалы»

1 место - не присуждалось;

2 место - Дарья Конасова (Нижний Новгород);

3 место - Анастасия Липаева (Санкт-Петербург).

Номинация «Любители»

1 место - Ольга Бичоль (Гатчина) и Анастасия Набиуллина;

2 место - Алексей Югин (Гатчина) и Ирина Бухонко (Гатчина);

3 место - Сергей Кузнецов (Санкт-Петербург), Зинаида Федорчук и Алина Колпакова (Гатчинский район).

Специальные номинации:

«Лучшее исполнение романса на стихи А.С. Пушкина»

- Анастасия Девотченко (Санкт-Петербург).

«За верность романсу»

- Александр Дьяков (Череповец).

Победитель в номинации «Любители» Ольга Бичоль была награждена еще одним призом - «За убедительное воплощение художественного образа вокального произведения на современной эстраде». Приз – грамоту и изящный хрустальный колокольчик Ольге вручила председатель Межрегионального Союза концертных деятелей Л.П. Шепелева.

Ольга Бичоль – хорошо известна гатчинцам благодаря своей активной жизненной позиции. Она не только талантливый исполнитель эстрадных песен и русского романса, многодетная мама, но и активный участник женского движения. Столько наград и внимания от жюри и организаторов международного конкурса стали для Ольги хоть и очень приятной, но неожиданностью.

- Для меня это очень высокая награда! Пока пребываю в шоке, – призналась Ольга. - От всей души благодарю всех, кто меня поддерживал. Вы не представляете, как это важно! Большое спасибо за незабываемые эмоции. Это было восхитительно. Я получила заряд на весь год. Всем организаторам гала-концерта хочу выразить слова благодарности, а особенно Борису Демину. Хочу так же пожелать будущим конкурсантам: «Участвуйте в конкурсах - это круто, перед вами откроются новые возможности».

Татьяна Можаева