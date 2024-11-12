Жемчужины «Гатчинского дворика»: Сапсан номер один, Ю-ю номер пять, Александр Куприн в бронзе

Михаил Попов родом из Омска. Учился на отделении монументально-декоративного искусства в Омском педагогическом университете, затем поступил в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве. Отслужив в армии, решил продолжить обучение в Санкт-Петербургской Академии художеств им. Репина (мастерская профессора В.Н. Свешникова), закончив ее в 2014 году.

Еще во время учебы в Академии художеств Михаил начал заниматься серьезными заказами. Он принял участие в воссоздании керамических рельефов образов евангелистов в Морском Никольском соборе в Кронштадте, работал над восстановлением собора Святой Екатерины в Пушкине, занимался воссозданием полностью утраченных шестиметровых скульптур в Тверском императорском Путевом дворце.

В 2015 году Михаил Попов вместе со своими коллегами принял участие в создании исторических барельефов вокруг стелы «Гатчина – город воинской славы». Как рассказал Михаил, поначалу для скульпторов было определено довольно много тем, однако в процессе работы их пришлось отсортировать.

- Времени на подготовку эскизов и лепку отводилось немного - чуть более двух месяцев, - вспоминает он. - Мы все вместе собирались в мастерской, погружались в темы, рисовали, размышляли, обсуждали, что-то корректировали, кому-то звонили, с кем-то постоянно совещались. Нас было четверо, и мы разделились, разобрав наиболее близкие темы. Каждый работал сам по себе, но по большому счету у нас была взаимозаменяемость — важно, чтобы все части были тождественны друг другу по исполнению и составляли бы единый комплекс.

Напомним, памятник-стела «Гатчина — город воинской славы» был открыт в Гатчине 10 сентября 2016 года.

С очередными работами Михаила Попова мы познакомились совсем недавно — в прошлом году, когда был открыт уже полюбившийся гатчинцам сквер «Гатчинский дворик». Именно Михаил стал автором «малых архитектурных форм», украсивших это уютное пространство в Гатчине (в соавторстве со скульптором Артуром Махмудовым). Напомним, там установлен памятник писателю Куприну и героям его произведений - собаке Сапсану и кошке Ю-ю.

- Идей относительно того, каким именно будет памятник Куприну, поначалу было несколько, - рассказывает Михаил. - Окончательный образ родился в процессе. Хотелось изобразить Куприна близким каждому, расслабленным и неофициальным.

Как рассказал скульптор, работать над этим проектом было очень интересно.

- Мне близки и интересны такие люди, как Куприн, человек с широкой душой, - говорит Михаил. - Александр Иванович — ярчайший представитель таких людей. Конечно, я читал его произведения, смотрел разные экранизации, знакомился с самыми известными памятниками писателю в Пензе и Балаклаве.

Создать образ Куприна в Гатчине Михаилу помогли старые фотографии.

- Фотографий было очень много, - вспоминает он. - На них писатель находился в различных состояниях, и мы пытались уловить образ именно того Куприна, который воспримут все. И, наконец, мы определились с наиболее узнаваемым, на наш взгляд, образом.

Скульптура писателя для Купринского дворика отлита из бронзы. Как говорит Михаил, эта работа изначально была задумана не как памятник, а как городская контактная скульптура.

- Ради этой идеи мы отказались от специального постамента с надписью, - говорит он. - Мы были уверены, что Куприна здесь все знают.

И действительно, как отмечают гатчинцы, образ писателя получился очень теплым, живым и узнаваемым. Александр Иванович изображен в своем журналистском образе, так, будто он проходил по улице и просто присел отдохнуть. Сидя в кресле, он читает газету «Приневский край» - ту самую, которую издавал в Гатчине в октябре 1919 года. Как известно, редакция этой газеты размещалась в доме Ольдерогге на улице Красной (тогда улица Михайловская), рядом с нынешним «Гатчинским двориком».

Объяснил Михаил Попов и то, почему Куприна «посадили» в кресло. По его словам, не хотелось дублировать уже имеющийся памятник в Пензе, где писатель изображен сидящим на скамейке. Также скульптор приоткрыл секреты создания образов животных — героев купринских рассказов.

- Сапсан у нас вышел первым — получился сразу же, - вспоминает Михаил. - И композиция с тележкой тут же собралась. Больше всего мы бились над образом Ю-ю. У нас будто кошачий бог в мастерской поселился! Ю-ю то перепрыгивала через лавку, то спускалась со спинки вниз. Столько кошек мы никогда не лепили! Итоговая композиция стала пятой по счету: наконец, буквально на исходе сил, я вдруг слепил какую-то очень спокойную композицию и отправил ее на согласование. Этот образ Ю-ю понравился всем.

Юлия Лысанюк